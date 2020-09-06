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06 Eylül 2020, Pazar
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Terim kabul etmedi

Terim kabul etmedi

de Souza, ve 'ın önüne getirdi…

de Souza, ve 'ın önüne getirdi… Hatayspor maçından sonra , yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği üç ismin de üzerini çizdi, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diye rest çekti.
  1. 6.9.2020
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