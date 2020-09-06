Galatasaray'dan transfer harekatı! Hollandalı yıldız...
Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray'da orta saha transferi için adaylar çoğalıyor.. . Josef de Souza, Lerma, Garcia, Johansen'den sonra Marsilya forması giyen Kevin Strootman'ı da listeye ekledi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray önümüzdeki hafta transferde sıcak saatler yaşayacak. Cimbom, orta saha transferi için geri sayıma geçti. Galatasaray orta saha için birçok adayla temas kurdu. Takvim'in haberine göre; Şimdiye kadar Josef de Souza, Lerma, Aleix Garcia ve Stefan Johansen ile görüşen Aslan'da son aday Kevin Strootman.
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Aslan Fransız temsilcisi Marsilya forması giyen ve kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Strootman için teklif yapmaya hazırlanıyor.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Cimbom tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Marsilya'nın kiralama teklifine vereceği cevap bekleniyor. Stootman'ın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
45 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Kevin Strootman 45 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Gerçek mevkisi merkez orta saha olan Strootman ön liberoda da görev yapabiliyor.
KEVIN STROOTMAN
YAŞI: 30
MEVKİ: O.SAHA
ÜLKESİ: HOLLANDA
OYNADIĞI TAKIMLAR
PSV (2 sezon) Roma (5 sezon) Marsilya (2 sezon
Kevin Strootman orta sahada hırslı yapısı ve uzaktan şutlarıyla tanınıyor.
6 GOLE KATKIDA BULUNDU
Cimbom'un transfer listesindeki Kevin Strootman, Marsilya'da geçen sezon 30 maçta forma giydi. 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 6 gole katkıda bulundu.
- 06.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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