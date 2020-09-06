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06 Eylül 2020, Pazar
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'dan harekatı! Hollandalı yıldız...

Galatasaray'dan transfer harekatı! Hollandalı yıldız...

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden 'da orta saha transferi için adaylar çoğalıyor.. . Josef de Souza, Lerma, Garcia, Johansen'den sonra Marsilya forması giyen 'ı da listeye ekledi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri

önümüzdeki hafta transferde sıcak saatler yaşayacak. Cimbom, orta saha transferi için geri sayıma geçti. Galatasaray orta saha için birçok adayla temas kurdu. Takvim'in haberine göre; Şimdiye kadar Josef de Souza, Lerma, Aleix Garcia ve Stefan Johansen ile görüşen Aslan'da son aday .

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Aslan Fransız temsilcisi Marsilya forması giyen ve kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Strootman için teklif yapmaya hazırlanıyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Cimbom tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Marsilya'nın kiralama teklifine vereceği cevap bekleniyor. Stootman'ın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

Galatasaray'da Kevin Strootman sesleri! - Galatasaray (GS) Haberleri - Spor

45 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Kevin Strootman 45 kez Hollanda forması giydi. 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Gerçek mevkisi merkez orta saha olan Strootman ön liberoda da görev yapabiliyor.

KEVIN STROOTMAN

YAŞI: 30
MEVKİ: O.SAHA
ÜLKESİ: HOLLANDA
OYNADIĞI TAKIMLAR
PSV (2 sezon) Roma (5 sezon) Marsilya (2 sezon

Kevin Strootman orta sahada hırslı yapısı ve uzaktan şutlarıyla tanınıyor.

6 GOLE KATKIDA BULUNDU
Cimbom'un listesindeki Kevin Strootman, Marsilya'da geçen sezon 30 maçta forma giydi. 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 6 gole katkıda bulundu.

  1. 06.09.2020
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