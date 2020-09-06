Galatasaray'dan transfer harekatı! Hollandalı yıldız...

Galatasaray önümüzdeki hafta transferde sıcak saatler yaşayacak. Cimbom, orta saha transferi için geri sayıma geçti. Galatasaray orta saha için birçok adayla temas kurdu. Takvim'in haberine göre; Şimdiye kadar Josef de Souza, Lerma, Aleix Garcia ve Stefan Johansen ile görüşen Aslan'da son aday Kevin Strootman.



2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Aslan Fransız temsilcisi Marsilya forması giyen ve kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Strootman için teklif yapmaya hazırlanıyor.



KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Cimbom tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Marsilya'nın kiralama teklifine vereceği cevap bekleniyor. Stootman'ın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.





45 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kevin Strootman 45 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Gerçek mevkisi merkez orta saha olan Strootman ön liberoda da görev yapabiliyor.



KEVIN STROOTMAN



YAŞI: 30

MEVKİ: O.SAHA

ÜLKESİ: HOLLANDA

OYNADIĞI TAKIMLAR

PSV (2 sezon) Roma (5 sezon) Marsilya (2 sezon



Kevin Strootman orta sahada hırslı yapısı ve uzaktan şutlarıyla tanınıyor.



6 GOLE KATKIDA BULUNDU

Cimbom'un transfer listesindeki Kevin Strootman, Marsilya'da geçen sezon 30 maçta forma giydi. 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 6 gole katkıda bulundu.