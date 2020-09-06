Galatasaray'da Luyindama ve Marcao için transfer kararı! Satış yoksa...
İki stoperine 15’er milyon Euro değer biçen yönetim, beklediği teklifleri alamazsa sezon içinde oyuncuların sözleşmelerini uzatıp gelecek yaz için işi sıkı tutacak.
Satış listesine konan Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne gibi yıldızları için beklediği teklifi alamayan Galatasaray yönetimi, yeni bütçe oluşturamadığı için orta saha transferinde zora girdi. Tam da bu dönemde gözler Luyindama-Marcao ikilisine çevrildi.
İngiltere'den Marcao için Newcastle iddiası oraya atılırken Aston Villa da iyileşen Luyindama'yı tekrar transfer gündemine aldı. Stoperlerine 15'er milyon Euro değer biçen sarı-kırmızılı yetkililer ise bu rakamın altına gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. Yedek stoper Ahmet Çalık'ın 900 bin Euro kazandığı takımda Marcao 850 bin Euro, Luyindama 1 milyon 50 bin Euro alıyor.
Sabah'ın haberine göre, maliyetleri düşük olan Luyindama-Marcao ikilisinin 2 yıl daha sözleşmeleri var. Yönetim, bu transfer dönemi satılmazsa iki oyuncu ile de sezon içinde sözleşme uzatmayı planlıyor. Marcao ve Luyindama'ya yeni imza attırarak önümüzdeki yaz bonservis pazarlıklarında elini güçlendirecek sarı-kırmızılılar, yaşanacak limit sorununu da bu iki oyuncuyu yüksek bedellere elden çıkartarak çözecek.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Luyindama ve Marcao için transfer kararı! Satış yoksa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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