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06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Luyindama ve Marcao için transfer kararı! Satış yoksa...

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Galatasaray'da Luyindama ve Marcao için transfer kararı! Satış yoksa...

İki stoperine 15’er milyon Euro değer biçen yönetim, beklediği teklifleri alamazsa sezon içinde oyuncuların sözleşmelerini uzatıp gelecek yaz için işi sıkı tutacak.

Satış listesine konan Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne gibi yıldızları için beklediği teklifi alamayan yönetimi, yeni bütçe oluşturamadığı için orta saha transferinde zora girdi. Tam da bu dönemde gözler - ikilisine çevrildi.

İngiltere'den Marcao için Newcastle iddiası oraya atılırken Aston Villa da iyileşen Luyindama'yı tekrar gündemine aldı. Stoperlerine 15'er milyon Euro değer biçen sarı-kırmızılı yetkililer ise bu rakamın altına gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. Yedek stoper Ahmet Çalık'ın 900 bin Euro kazandığı takımda Marcao 850 bin Euro, Luyindama 1 milyon 50 bin Euro alıyor.

Sabah'ın haberine göre, maliyetleri düşük olan Luyindama-Marcao ikilisinin 2 yıl daha sözleşmeleri var. Yönetim, bu transfer dönemi satılmazsa iki oyuncu ile de sezon içinde sözleşme uzatmayı planlıyor. Marcao ve Luyindama'ya yeni imza attırarak önümüzdeki yaz bonservis pazarlıklarında elini güçlendirecek sarı-kırmızılılar, yaşanacak limit sorununu da bu iki oyuncuyu yüksek bedellere elden çıkartarak çözecek.

  1. 06.09.2020
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