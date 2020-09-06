Galatasaray Ndiaye haberlerini yalanladı
Galatasaray Kulübü, eski oyuncuları Badou Ndiaye'yi yeniden transfer edecekleri şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Sarı-kırmızılılar, başta Ndiaye olmak üzere basında dolaşan diğer isimlerin de gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarından yer alan transfer haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır."
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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