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06 Eylül 2020, Pazar
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Ndiaye haberlerini yalanladı

Galatasaray Ndiaye haberlerini yalanladı

Kulübü, eski oyuncuları Badou Ndiaye'yi yeniden edecekleri şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Sarı-kırmızılılar, başta Ndiaye olmak üzere basında dolaşan diğer isimlerin de gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarından yer alan transfer haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır."

  1. 06.09.2020
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