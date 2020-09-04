Galatasaray'dan çifte harekat! Fatih Terim talimatı verdi
Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımın talip olmasının ardından fiyat yükselten Polonya ekibi, beklediği teklifleri alamadı. Poznan’ın bu kez iki oyuncuyu 10 milyon euro’ya vermeye hazır olduğu belirtiliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuş ancak Lech Poznan kiralama teklifini kabul etmeyip direkt bonservisiyle satmak istediğini bildirmiş ve bu sebeple görüşmeler durmuştu. Ancak Galatasaray'ın istemesinin ardından fiyat yükselten Poznan kulübü beklediği teklifleri alamayınca geri adım attı.
FFP ANLAŞMASI BİTİYOR
Lech Poznan yöneticileri, Galatasaray'a tekrar görüşmeye hazır olduklarını iletti. Polonya ekibinin, 21 yaşındaki orta saha Moder ve 22 yaşındaki kanatlarda oynayan Jozwiak'ı 10 milyon euro'yu vermeye hazır olduğu belirtiliyor. Öte yandan bu sene UEFA ile Finansal Fair Play anlaşmasının sonuna gelecek olan sarı-kırmızılı ekibin, Belhanda'nın da sözleşmesinin sona erecek olmasının da etkisiyle bir sene kiralama, ardından zorunlu satın alma opsiyonuna sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Savaş ÇORLU
FATİH TERİM'İN GÖZÜ YOLLARDA
Sarı-kırmızılı ekipte, geçtiğimiz sezon orta sahada forma giyen Nzonzi, Michael Seri, Mario Lemina ve Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. Henüz yerlerine transfer yapılmaması Fatih Terim'i oldukça düşündürüyor. Tecrübeli hoca mutlaka 6 ve 8 numara oynayacak iki isim alınmasını istiyor.
KAMIL JOZWIAK KİMDİR?
22 Nisan 1998 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen 1.76 boyundaki genç oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Genellikle sol kanatta oynayan Jozwiak, tercih edilmesi halinde sağ kanata da başarılı bir performans sergileyebiliyor. GKS Katowice'ye kiralanan oyuncu 2017'de takımına döndü.
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Bu sezon 39 maça çıkarken 9 gol, 7 asist üretti ve kanat performansıyla büyük beğeni topladı.
JAKUB MODER KİMDİR?
7 Nisan 1999 tarihinde Szczecinek'te dünyaya gelen Jakub Moder, altyapı kariyerinde Warta Poznan ve Lech Poznan'da top koşturdu. Kiralık olarak Odra Opole'de de forma giydi. Futboluyla öne çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor.
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Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste imza atan Jakub Moder yatırım amaçlı düşünülüyor.
- 4.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan çifte harekat! Fatih Terim talimatı verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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