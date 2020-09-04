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04 Eylül 2020, Cuma
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için görüşmeler sürüyor

Benassi için görüşmeler sürüyor

 Terim'in listesinde yer alan ön libero adaylarından 'yle ilgili haberler İtalyan medyasında da yer bulmaya başladı.

Terim'in listesinde yer alan ön libero adaylarından 'yle ilgili haberler İtalyan medyasında da yer bulmaya başladı. Corriere Dello Sport, 'ın Benassi için Fiorentina Genel Direktörü Joe Barone ile görüşmesinin devam ettiğini yazdı.
  1. 4.9.2020
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