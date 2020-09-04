Aslan bitiremedi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray dün Hatayspor ile karşı karşıya gelirken sahadan beraberlikle ayrıldı: 1-1. Fatih Terim ligin yeni takımında büyük oranda as kadrosunu sahaya sürdü. İlk 45 dakika etkili bir futbol ortaya koyan Cimbom, 31. dakikada Arda Turan ile öne geçti. Saracchi'nin pasını ön direkte ağlara yollayan yıldız oyuncu, 9 yıl sonra döndüğü Galatasaray'da golle tanışmış oldu. İkinci yarı Emre, Luyindama, Kerem, Jimmy Durmaz, Adem, Oğulcan ve Yunus kadroya dahil olurken oyun disiplininden kopan sarı-kırmızılılar topu ağlarında gördü. Gökhan beraberliği sağlayan isimdi. İstanbul ve Ümraniye'yi mağlup eden Galatasaray üçüncü hazırlık maçından galibiyet çıkaramadı.



TERİM'DEN 7 DEĞİŞİKLİK

Fatih, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Ömer, Arda, Feghouli, Belhanda ve Falcao 11'iyle mücadele etti. İkinci yarıda Saracchi, Belhanda, Donk, Ömer, Arda, Feghouli ve Falcao kenara geldi. Yedek oyuncular beklenen katkıyı yapamayınca maç 1-1 bitti.



Türk Telekom Stadı'nda golle tanışan Arda, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü 11 Ocak 2011'de kupada Beypazarı Şekerspor'a atmıştı.



COVID 19 ŞOKU

Galatasaray Akademisi oyuncuları, teknik heyeti ve diğer personele yapılan koronavirüs testlerinde bir altyapı oyuncusunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Florya'daki altyapı tesislerinde kalan oyuncular Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Süleyman Luş'un sonuçları negatif olmasına rağmen Hatayspor maçı kadrosuna alınmadı.



RİSKE ATILMADI

Hazırlık kampının başarılı ismi Mbaye Diagne, Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı. Senegalli yıldızın, son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmediği ifade edildi.



İKİ YENİYLE ÇIKTI

İlk 11'de sadece yeni transferden Arda Turan ve Fatih Öztürk forma giydi. Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu kulübede başladı. Milli takımda yer alan Omar, Emre Kılınç ve Martin Linnes ise kadroda yer almadı.



LUYINDAMA'YA KULÜBE CEZASI

Galatasaray, Hatayspor maçı için zamanında statta olmayan Christian Luyindama'nın ilk 11'den çıkarıldığını açıkladı. Savunmada Donk- Marcao ikilisi görev yaparken Kongolu futbolcu, ikinci yarıda forma şansı bulabildi. Luyindama'ya para cezası verilmesi de bekleniyor.