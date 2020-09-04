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04 Eylül 2020, Cuma
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600 bin TL kasada kaldı

600 bin TL kasada kaldı

'nun bir aydır 'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı.

'nun bir aydır 'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar eğer 31 Ağustos'tan önce Kerem'in transferi duyursaydı 'e 600 bin TL yetiştirme bedeli ödemek zorunda kalacaktı. Bu yüzden Eylül'ün ilk günü açıklandı.
  1. 4.9.2020
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