Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 3. hazırlık maçında Süper Lig'in yeni temsilcisi Hatayspor'u ağırlayacak. 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'ın en ciddi hazırlık maçlarından biri Hatayspor karşısında olacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseveler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen sakatlıklar ve corona virüsü salgını gibi olumsuzluklardan dolayı sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray ile geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Birçok futbolsever arama motorlarında maçla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY - HATAYSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı 3 Eylül saat 17:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
DIAGNE'NİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık döneminde oynadığı 2 karşılaşmada da Mbaye Diagne'nin oynadığı futbol beğeni topladı. Antrenmanlarda sergilediği başarılı performans ve çalışkanlığı teknik heyeti memnun ediyor.
ARDA TURAN HIRSLI
Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Arda Turan antrenman ve maçlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arda Turan 11'e girebilmek için çabalarken, hazırlık maçlarında sergilediği performans da hırsını gözler önüne seriyor.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI İLK KEZ YAYINLANACAK
Mobil uygulama çıkartan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerinde oynadığı iki hazırlık maçını da yayınlamadı. Taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterirken, Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maç ilk defa yayınlanacak.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 13:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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