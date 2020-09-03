Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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- hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen , 3. hazırlık maçında 'in yeni temsilcisi 'u ağırlayacak. 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'ın en ciddi hazırlık maçlarından biri Hatayspor karşısında olacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseveler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen sakatlıklar ve corona virüsü salgını gibi olumsuzluklardan dolayı sezonu 6. sırada tamamlayan ile geçtiğimiz sezon 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 'e yükselen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Birçok futbolsever arama motorlarında maçla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - HATAYSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı 3 Eylül saat 17:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

DIAGNE'NİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'ın hazırlık döneminde oynadığı 2 karşılaşmada da Mbaye Diagne'nin oynadığı futbol beğeni topladı. Antrenmanlarda sergilediği başarılı performans ve çalışkanlığı teknik heyeti memnun ediyor.

ARDA TURAN HIRSLI

Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden antrenman ve maçlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arda Turan 11'e girebilmek için çabalarken, hazırlık maçlarında sergilediği performans da hırsını gözler önüne seriyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI İLK KEZ YAYINLANACAK

Mobil uygulama çıkartan Galatasaray, oynadığı iki hazırlık maçını da yayınlamadı. Taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterirken, Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maç ilk defa yayınlanacak.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 13:37
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