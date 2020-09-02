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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Ön başvuru süresi doldu

Ön başvuru süresi doldu

, 2020 yılı süresinin dolduğunu duyurdu.

, 2020 yılı süresinin dolduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılılar, "Ön Başvuru listesi Kulüp Merkezi TT Stadyumu, Kalamış ve Maslak tesislerimizde askıya çıkmıştır. Varlığınızla Galatasaray Ailesi'ni yarınlara birlikte taşımak dileğiyle, sevgi ve saygılarımızı sunarız" açıklamasını yaptı.
  1. 2.9.2020
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