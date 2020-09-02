Galatasaray'da Scott Piri rüzgarı esiyor! "O işin piri" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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'da rüzgarı esiyor! "O işin piri"

Galatasaray'da Scott Piri rüzgarı esiyor! "O işin piri"

Fatih Terim’in hücum futbolu planına göre takımı hazırlayan deneyimli antrenör, sprint sayılarının artması için kolları sıvadı. Tüm oyuncuların esnekliğini de artıran Piri, laktik asitlerin atılması için masaj uygulatıyor.

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan 'ın Florya'dakilere göre en iyi transferi ABD'li performans uzmanı .

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim'le birlikte daha önce çalışmanın avantajını kullanan Piri, gelir gelmez farkını hissettirdi.

İşte ABD'li kondisyoner Scott Piri'nin yeni sezon hazırlıklarındaki icraatları:

Fatih Terim'in hücum futbolunda ısrar edeceğini dikkate alan Scott Piri, futbolcuların sprint (yüksek hızla sürat koşusu) sayısını artırmayı hedefledi.

Antrenmanlarda sağlık topları, pilates malzemeleri, tırmanma ipi ve yaylı bantlar kullanılarak vücut esnekliği sağlanıyor. Tüm oyuncuların adalelerinde biriken laktik asitlerin atılması için kısa sopalarla masaj uygulanıyor.

Hantal görünümde bir takım istemeyen Piri, futbolculara dinamik yükleme (ağırlık topları ile çalışma) yaptırıyor. Yükleme devam edecek ve ilk haftadaki Gaziantep FK sınavına mümkün olduğunca diri bir takım çıkaracak.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 01:12
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