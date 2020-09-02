Fenerbahçe'nin eski yıldızı haber yolladı! "Galatasaray’a gelmek istiyorum" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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'nin eski yıldızı haber yolladı! "’a gelmek istiyorum"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı haber yolladı! "Galatasaray’a gelmek istiyorum"

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Brezilyalı futbolcunun menajeri, yöneticilerle temas kurdu ve Josef’in Galatasaray formasını giymek istediğini iletti. Bonservisi elinde olması nedeniyle transferin bitme olasılığı yüksek görülüyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Ön libero arayan 'ın gündemine Josef De Souza da girdi. 'nin eski tercümanı olan ve şu an menajerlik yapan Deniz Sarıtaç, G.Saraylı yöneticileri aradı ve Josef'in sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. Ligi ekiplerinden ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza'nın bonservisinin elinde olması nedeniyle Galatasaraylı yöneticilerin, 31 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi. Teknik direktör 'in kararına göre transferde yol alınacak.

SON ANA KADAR BEKLEYECEK
Bir ön libero ve oyununun iki yönünü oynayacak bir de 8 numara arayan Galatasaray yönetiminin ise acele etmeye niyeti yok. Bu sezon ligin en az 2 ay daha uzun oynanacağını bilen yöneticiler hatalı yapmamak için adımlarını kontrollü atıyor. Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'de olduğu gibi fırsatları kollamak isteyen idarecilerin, "Avrupa takımları henüz kadrolarını şekillendirmedi. Ekim ayının ilk 5 gününde önemli fırsatlar çıkacağını düşünüyorum. Bu nedenle acele etmeyelim" dedikleri öğrenildi. Ancak hem teknik heyetin hem taraftarların lig başlamadan bir an önce transferin bitirilmesini istediği biliniyor.

Son Dakika | Trabzonspor'dan Josef de Souza bombası! - Son Dakika Spor Haberleri

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Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye giden Josef de Souza, Arabistan'da 41 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE'DE 4 SEZON KALDI
Brezilyalı yıldız; Vasco da Gama, Porto, Gremio, , Fenerbahçe ve Al Ahli formaları giydi. 4 sezon Fenerbahçe forması giyen De Souza, sarılacivertli ekipte 136 maça çıktı, 16 gol atıp, 6 da asist yapmayı başardı. Şimdi de Galatasaray ile anılıyor.

  1. 2.9.2020
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