Fenerbahçe'nin eski yıldızı haber yolladı! "Galatasaray’a gelmek istiyorum"

Ön libero arayan Galatasaray'ın gündemine Josef De Souza da girdi. Fenerbahçe'nin eski tercümanı olan ve şu an menajerlik yapan Deniz Sarıtaç, G.Saraylı yöneticileri aradı ve Josef'in sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza'nın bonservisinin elinde olması nedeniyle Galatasaraylı yöneticilerin, 31 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre transferde yol alınacak.



SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Bir ön libero ve oyununun iki yönünü oynayacak bir de 8 numara arayan Galatasaray yönetiminin ise acele etmeye niyeti yok. Bu sezon ligin en az 2 ay daha uzun oynanacağını bilen yöneticiler hatalı transfer yapmamak için adımlarını kontrollü atıyor. Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'de olduğu gibi fırsatları kollamak isteyen idarecilerin, "Avrupa takımları henüz kadrolarını şekillendirmedi. Ekim ayının ilk 5 gününde önemli fırsatlar çıkacağını düşünüyorum. Bu nedenle acele etmeyelim" dedikleri öğrenildi. Ancak hem teknik heyetin hem taraftarların lig başlamadan bir an önce transferin bitirilmesini istediği biliniyor.





41

Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye giden Josef de Souza, Arabistan'da 41 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



FENERBAHÇE'DE 4 SEZON KALDI

Brezilyalı yıldız; Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al Ahli formaları giydi. 4 sezon Fenerbahçe forması giyen De Souza, sarılacivertli ekipte 136 maça çıktı, 16 gol atıp, 6 da asist yapmayı başardı. Şimdi de Galatasaray ile anılıyor.