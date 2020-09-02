Fenerbahçe'nin eski yıldızı haber yolladı! "Galatasaray’a gelmek istiyorum"
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Brezilyalı futbolcunun menajeri, yöneticilerle temas kurdu ve Josef’in Galatasaray formasını giymek istediğini iletti. Bonservisi elinde olması nedeniyle transferin bitme olasılığı yüksek görülüyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Ön libero arayan Galatasaray'ın gündemine Josef De Souza da girdi. Fenerbahçe'nin eski tercümanı olan ve şu an menajerlik yapan Deniz Sarıtaç, G.Saraylı yöneticileri aradı ve Josef'in sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza'nın bonservisinin elinde olması nedeniyle Galatasaraylı yöneticilerin, 31 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre transferde yol alınacak.
SON ANA KADAR BEKLEYECEK
Bir ön libero ve oyununun iki yönünü oynayacak bir de 8 numara arayan Galatasaray yönetiminin ise acele etmeye niyeti yok. Bu sezon ligin en az 2 ay daha uzun oynanacağını bilen yöneticiler hatalı transfer yapmamak için adımlarını kontrollü atıyor. Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'de olduğu gibi fırsatları kollamak isteyen idarecilerin, "Avrupa takımları henüz kadrolarını şekillendirmedi. Ekim ayının ilk 5 gününde önemli fırsatlar çıkacağını düşünüyorum. Bu nedenle acele etmeyelim" dedikleri öğrenildi. Ancak hem teknik heyetin hem taraftarların lig başlamadan bir an önce transferin bitirilmesini istediği biliniyor.
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Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye giden Josef de Souza, Arabistan'da 41 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE'DE 4 SEZON KALDI
Brezilyalı yıldız; Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al Ahli formaları giydi. 4 sezon Fenerbahçe forması giyen De Souza, sarılacivertli ekipte 136 maça çıktı, 16 gol atıp, 6 da asist yapmayı başardı. Şimdi de Galatasaray ile anılıyor.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı haber yolladı! "Galatasaray’a gelmek istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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