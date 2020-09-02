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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Aslan’ın 3. turdaki rakibi belli oldu

Aslan’ın 3. turdaki rakibi belli oldu

'nin Nyon kentindeki merkezinde, 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

'nin Nyon kentindeki merkezinde, 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi. İkinci eleme turunda ekibi Neftçi ile eşleşen , bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın ekipleri arasındaki maçı kazanan ekiple karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar tek maç usulüne göre 24 Eylül'de rakibini Stadyumu'nda konuk edecek.
  1. 2.9.2020
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