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02 Eylül 2020, Çarşamba
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yeniden doğdu

Arda yeniden doğdu

 Turan'ın 'da abilik yapacağı, genelde rotasyon oyuncusu olacağı konuşuluyordu.

Turan'ın 'da abilik yapacağı, genelde rotasyon oyuncusu olacağı konuşuluyordu. Ancak tecrübeli futbolcu, gelir gelmez farkını ortaya koydu ve kaptanlık bandını kaptı. Ayrıca sol açık değil, Terim onu oyun aklı olarak 10 numarada düşünüyor. Kampın en hazır oyuncusu olarak da dikkat çekiyor
  1. 2.9.2020
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