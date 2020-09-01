Torino ve Spartak ile yarışıyor

Ön libero arayışlarına devam eden Galatasaray için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan sonuncusu ise İtalyan kaynaklı. TuttoSport, Torino ve Spartak Moskova'nın gündeminde yer alan Fausto Vera ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini duyurdu. Gazetenin iddiasına göre; 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu için Torino bir süredir Spartak Moskova ile çekişme halindeydi. Ancak Argentinos Jrs. nezdinde ilgili somut bir gelişme olmamıştı. Şimdi sarı-kırmızılı ekibin aradan sıyrılabileceği yorumları yapılıyor.



Galatasaray, Arjentinos Jrs. ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fausto Vera'yı transfer etmek için yoğun çaba harcıyor.