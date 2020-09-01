Torino ve Spartak ile yarışıyor
Ön libero arayışlarına devam eden Galatasaray için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Vera savaşına Aslan’da dahil oldu.
Ön libero arayışlarına devam eden Galatasaray için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan sonuncusu ise İtalyan kaynaklı. TuttoSport, Torino ve Spartak Moskova'nın gündeminde yer alan Fausto Vera ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini duyurdu. Gazetenin iddiasına göre; 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu için Torino bir süredir Spartak Moskova ile çekişme halindeydi. Ancak Argentinos Jrs. nezdinde ilgili somut bir gelişme olmamıştı. Şimdi sarı-kırmızılı ekibin aradan sıyrılabileceği yorumları yapılıyor.
Galatasaray, Arjentinos Jrs. ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fausto Vera'yı transfer etmek için yoğun çaba harcıyor.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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