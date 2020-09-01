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01 Eylül 2020, Salı
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Torino ve Spartak ile yarışıyor

Torino ve Spartak ile yarışıyor

Ön libero arayışlarına devam eden için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Vera savaşına Aslan’da dahil oldu.

Ön libero arayışlarına devam eden için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan sonuncusu ise İtalyan kaynaklı. TuttoSport, Torino ve 'nın gündeminde yer alan ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini duyurdu. Gazetenin iddiasına göre; 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu için Torino bir süredir Spartak Moskova ile çekişme halindeydi. Ancak Argentinos Jrs. nezdinde ilgili somut bir gelişme olmamıştı. Şimdi sarı-kırmızılı ekibin aradan sıyrılabileceği yorumları yapılıyor.

Galatasaray, Arjentinos Jrs. ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fausto Vera'yı transfer etmek için yoğun çaba harcıyor.

  1. 1.9.2020
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