Ryan Donk'tan Adem Büyük'e esprili gönderme! "Büyüksün ama..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Donk'tan Adem Büyük'e esprili gönderme! "Büyüksün ama..."

'tan 'e esprili gönderme! "Büyüksün ama..."

Ryan Donk'tan Adem Büyük'e esprili gönderme! "Büyüksün ama..."

'ın Hollandalı yıldızı , takım arkadaşı 'e esprili bir göndermede bulundu. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adem Büyüksün ama görmezden geliyorum seni" dedi ve bir fotoğraf paylaştı.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına son sürat devam eden 'da Hollandalı yıldız , 'e esprili bir göndermede bulundu.

Donk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük beğeni toplarken, taraftarların gülümsemesine sebep oldu.

Yıldız futbolcu, Adem Büyük ile aynı karede yer aldığı görsele, "Adem Büyüksün ama görmezden geliyorum seni, pardon" dedi.

İşte o görsel;

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 18:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Donk'tan Adem Büyük'e esprili gönderme! "Büyüksün ama..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA