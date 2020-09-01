Ryan Donk'tan Adem Büyük'e esprili gönderme! "Büyüksün ama..."
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, takım arkadaşı Adem Büyük'e esprili bir göndermede bulundu. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adem Büyüksün ama görmezden geliyorum seni" dedi ve bir fotoğraf paylaştı.
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da Hollandalı yıldız Ryan Donk, Adem Büyük'e esprili bir göndermede bulundu.
Donk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük beğeni toplarken, taraftarların gülümsemesine sebep oldu.
Yıldız futbolcu, Adem Büyük ile aynı karede yer aldığı görsele, "Adem Büyüksün ama görmezden geliyorum seni, pardon" dedi.
İşte o görsel;
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 18:00
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Yorum
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