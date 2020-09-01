Mariano'dan flaş itiraf! "Galatasaray beni göndermedi" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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'dan flaş itiraf! " beni göndermedi"

Mariano'dan flaş itiraf! "Galatasaray beni göndermedi"

ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ekiplerinden Atletico 'ye olan , geçtiğimiz yaz Flamengo ile anlaştığını ancak Galatasaray'ın bonservissiz göndermeyi kabul etmediğini itiraf etti.

3 sezon formasını terletmesinin ardından Atletico 'ye olan , açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon bonservis problemi nedeniyle sarı-kırmızılı ekipten ayrılamadığını itiraf eden Brezilyalı futbolcu, "Flamengo Rafinha'yı transfer etmeden önce, bana teklif yaptı. 1 yıl daha sözleşmem olduğundan olmadı. Galatasaray, bonservis istedi ve beni serbest bırakmadı, bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Internacional de Rodinei'yi almadan beni istemişti" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 38 karşılaşmaya çıkan Mariano, 5 asistlik bir performans sergilemişti.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 17:44
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