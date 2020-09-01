Mariano'dan flaş itiraf! "Galatasaray beni göndermedi"
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico MG'ye transfer olan Mariano, geçtiğimiz yaz Flamengo ile anlaştığını ancak Galatasaray'ın bonservissiz göndermeyi kabul etmediğini itiraf etti.
3 sezon Galatasaray formasını terletmesinin ardından Atletico MG'ye transfer olan Mariano, açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz sezon bonservis problemi nedeniyle sarı-kırmızılı ekipten ayrılamadığını itiraf eden Brezilyalı futbolcu, "Flamengo Rafinha'yı transfer etmeden önce, bana teklif yaptı. 1 yıl daha sözleşmem olduğundan olmadı. Galatasaray, bonservis istedi ve beni serbest bırakmadı, bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Internacional de Rodinei'yi almadan beni istemişti" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 38 karşılaşmaya çıkan Mariano, 5 asistlik bir performans sergilemişti.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 17:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mariano'dan flaş itiraf! "Galatasaray beni göndermedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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