Galatasaray bombayı patlatıyor! Daler Kuzyaev transferini resmen açıkladı
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, orta sahaya yeni bir isim ararken, rotasını Rusya'ya çevirdi. Aktarılan bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev de bu transferi doğrularken, Aslan'ın Daler Kuzyaev girişimini itiraf etti! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği orta saha transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Rus basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, son olarak Zenit forması giyen Daler Kuzyaev'e resmi teklif yaptı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray ve Alaves'in yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını itiraf etti.
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Öte yandan Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev'in henüz bir takımla anlaşmaması, sarı kırmızılılar için büyük avantaj taşıyor.
Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Macaristan ile oynayacak Rusya Milli Takım kafilesinde olan Kuzyaev'in, dönüşünden itibaren transferi için son kararını vereceği ifade edildi.
Orta sahanın göbeğinde forma giyen Daler Kuzyaev'in transfermarkt değerinin 8 milyon euro olması dikkat çekiyor. Öte yandan Kuzyaev, şimdiye dek kariyeri boyunca 209 maça çıakrken 12 gol 14 asist üretti.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 02:23
- Galatasaray bombayı patlatıyor! Daler Kuzyaev transferini resmen açıkladı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray bombayı patlatıyor! Daler Kuzyaev transferini resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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