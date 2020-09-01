Son dakika: Galatasaray bombayı patlatıyor! Daler Kuzyaev transferini resmen açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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bombayı patlatıyor! transferini resmen açıkladı

Galatasaray bombayı patlatıyor! Daler Kuzyaev transferini resmen açıkladı

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, orta sahaya yeni bir isim ararken, rotasını Rusya'ya çevirdi. Aktarılan bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev de bu transferi doğrularken, Aslan'ın girişimini itiraf etti! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği orta saha transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Rus basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, son olarak Zenit forması giyen 'e resmi teklif yaptı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev, ve Alaves'in yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını itiraf etti.

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Öte yandan Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev'in henüz bir takımla anlaşmaması, sarı kırmızılılar için büyük avantaj taşıyor.

Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Macaristan ile oynayacak Rusya Milli Takım kafilesinde olan Kuzyaev'in, dönüşünden itibaren transferi için son kararını vereceği ifade edildi.

Orta sahanın göbeğinde forma giyen Daler Kuzyaev'in transfermarkt değerinin 8 milyon euro olması dikkat çekiyor. Öte yandan Kuzyaev, şimdiye dek kariyeri boyunca 209 maça çıakrken 12 gol 14 asist üretti.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 02:23
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