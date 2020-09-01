Galatasaray bombayı patlatıyor! Daler Kuzyaev transferini resmen açıkladı

Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği orta saha transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Rus basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, son olarak Zenit forması giyen Daler Kuzyaev'e resmi teklif yaptı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray ve Alaves'in yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını itiraf etti.

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Öte yandan Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev'in henüz bir takımla anlaşmaması, sarı kırmızılılar için büyük avantaj taşıyor.

Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Macaristan ile oynayacak Rusya Milli Takım kafilesinde olan Kuzyaev'in, dönüşünden itibaren transferi için son kararını vereceği ifade edildi.

Orta sahanın göbeğinde forma giyen Daler Kuzyaev'in transfermarkt değerinin 8 milyon euro olması dikkat çekiyor. Öte yandan Kuzyaev, şimdiye dek kariyeri boyunca 209 maça çıakrken 12 gol 14 asist üretti.