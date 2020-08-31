Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor | Kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel rakipler
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda temsilcimizin rakibi belli olacak. Peki kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bütün detaylar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, temsilcimizin rakibi belli olacak. Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi 31 Ağustos Pazartesi (Bugün) saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA geç saatlerde kuraya girecek takımları gruplandırdı. Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyor.
- 31.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor | Kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel rakipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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