Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor | Kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel rakipler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın rakibi belli oluyor... Kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?

'ın 'ndeki rakibi belli oluyor | Kura çekimi ne zaman? kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel rakipler

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor | Kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel rakipler

'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek 'ın rakibi bugün belli oluyor. 'nin kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda temsilcimizin rakibi belli olacak. Peki kura çekimi ne zaman? kaçta ve hangi kanalda? İşte bütün detaylar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

'ın da yer alacağı 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak. 'nin kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, temsilcimizin rakibi belli olacak. Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi 31 Ağustos Pazartesi (Bugün) 14.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA geç saatlerde kuraya girecek takımları gruplandırdı. Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyor.

  1. 31.08.2020
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