Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftchi Baku hakkında genel bilgiler! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftchi Baku hakkında genel bilgiler!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftchi Baku hakkında genel bilgiler!

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Neftchi Baku (Neftçi Bakü) oldu. Taraftarlar kura çekiminin ardından rakibimiz Neftchi Baku (Neftçi Bakü) hakkında birçok araştırma yapmaya başladı. Peki, Neftchi Baku hangi ligde mücadele ediyor? Teknik direktörü kim? En iyi futbolcuları kimler?

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katıldı. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi çekilen kura ile belli oldu. Galatasaray Azerbaycan temsilcisi Neftchi Baku ile eşleşti. Peki, Neftchi Baku hangi ligde mücadele ediyor? Teknik direktörü kim? En iyi futbolcuları kimler?

NEFTCHI BAKU HANGİ LİGDE MÜCADELE EDİYOR?

Neftchi Baku(Neftçi Bakü), Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden, Azerbaycan'ın en ünlü ve en başarılı futbol kulübüdür. "Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. Azerbaycan Premier Ligi'nde mücadele etmektedir.

NEFTCHİ BAKU (NEFTÇİ BAKÜ) TAKIMININ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Neftchi Baku (Neftçi Bakü) oldu. Neftchi Baku takımının teknik direktörlüğünü Fizuli Mammedov yapmaktadır.

NEFTCHI BAKU (NEFTCHİ BAKÜ) EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?

Galatasaray'ın rakibi Neftchi Baku (Neftçi Bakü) takımının en iyi futbolcuları merkez orta saha oynayan ve takımın kaptanı olan Emin Makhmudov, sol bek Anton Kryvotsiuk ve kaleci Salahat Agayev'dir.

NEFTCHI BAKU (NEFTÇİ BAKÜ) STADYUM KAPASİTESİ NE?

Galatasaray'ın rakibi Neftchi Baku (Neftçi Bakü) takımının stadyum kapasitesi 11.00 kişidir.

  1. 31.08.2020
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