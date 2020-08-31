Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle hazılıklarını sürdüren Galatasaray, Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezon istenilen sonuçları alamayan Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla gelecek sezona hazırlanıyor. İlk olarak İstanbulspor'u Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlayan sarı kırmızılı ekip, 2. hazırlık maçında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Ümraniyespor, 31 Ağustos saat 16:00'da karşılaşacak. Mücadeleyi yayınlayacak kanal bulunmuyor.
GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
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- 31.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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