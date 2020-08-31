Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle hazılıklarını sürdüren Galatasaray, Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon istenilen sonuçları alamayan Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla gelecek sezona hazırlanıyor. İlk olarak İstanbulspor'u Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlayan sarı kırmızılı ekip, 2. hazırlık maçında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Ümraniyespor, 31 Ağustos saat 16:00'da karşılaşacak. Mücadeleyi yayınlayacak kanal bulunmuyor.

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  1. 31.08.2020
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