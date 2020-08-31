Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon istenilen sonuçları alamayan Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla gelecek sezona hazırlanıyor. İlk olarak İstanbulspor'u Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlayan sarı kırmızılı ekip, 2. hazırlık maçında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Ümraniyespor, 31 Ağustos saat 16:00'da karşılaşacak. Mücadeleyi yayınlayacak kanal bulunmuyor.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Emre Kılınç, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Mbaye Diagne