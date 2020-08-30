Diagne ışıl ışıl parlıyor! Tacını geri almaya geldi

Yeni sezonda lig, kupa ve Avrupa'da 50'den fazla maç oynayacak olan Galatasaray'da forvet rotasyonu için şu anda elde dört oyuncu bulunuyor. Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ilk 11 için rekabet edecek. Oğulcan Çağlayan ve ayrılmazsa Adem Büyük de formanın diğer adayları... Forvet hattındaki bu rekabet Fatih Terim'i oldukça memnun ederken geçen sezon yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden katkı sağlamayan Falcao fizik olarak iyi durumda ve oldukça istekli çalışıyor. Ancak Kolombiyalı golcünün forması bu kez garanti görünmüyor.



ÇİFT FORVETLE ÇIKABİLİR

Kötü geçen Club Brugge deneyiminin ardından yeniden Florya'ya dönen Mbaye Diagne sezona bomba gibi girecek gibi görünüyor. U19 ile oynanan hazırlık maçında 2 gol birden atan ve İstanbulspor karşısında ise takımının tek golünü kaydeden Senegalli yıldız, Falcao'yu kulübede tutucak izlenimini verdi. Öncelikle ilk 11'e adını yazdırmak isteyen Diagne'nin en büyük hedefi ise bu sezon Sörloth'a giden 'gol krallığı' tacını geri almak. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim, Falcao ve Diagne'yi birlikte oynatacak oyun planı üzerine de çalışmalar yapıyor.

Savaş ÇORLU



BELÇİKA YARAMADI

Önceki sezon Süper Lig'de 29 maçta attığı 30 golle gol krallığına ulaşan Diagne, geçen yıl Club Brugge'da beklentilerin altında kalmış ve sadece 6 maçta forma giyebilmişti.



KAVGAYI BIRAKTI

İstanbulspor maçında rakibini bir sağa bir sola yatırıp fileleri sarsan Mbaye Diagne'yi ilk kutlayanlardan birisi de kaptan Arda Turan'dı. Geçen sezon rakibi olduğu sarı-kırmızılı futbolcularla anlaşmazlıklar yaşayan golcü futbolcu, bu kez arkadaşlarıyla kurduğu yakın ilişkilerle dikkat çekiyor.



FİYATI 15 MİLYON EURO

Antrenmanlar dışında da özel çalışmalar yaparak form yakalayan Mbaye Diagne'ye yeni teklifler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Katar'dan bir ekibin golcü futbolcuyu istediği ve teklifi beğenmeyen sarı-kırmızılı yönetimin "15 milyon euro'dan aşağıya kesinlikle satmayız" yanıtı verdiği bildirildi.