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30 Ağustos 2020, Pazar
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Diagne ışıl ışıl parlıyor! Tacını geri almaya geldi

Diagne ışıl ışıl parlıyor! Tacını geri almaya geldi

Antrenman maçlarında attığı gollerle öne çıkan Senegalli futbolcu, karşısında da galibiyeti getiren isim oldu. Falcao’yu gölgede bırakan Diagne, ’tan da gol krallığı tacını almayı hedefliyor.

Yeni sezonda lig, kupa ve Avrupa'da 50'den fazla maç oynayacak olan 'da forvet rotasyonu için şu anda elde dört oyuncu bulunuyor. ve ilk 11 için rekabet edecek. Oğulcan Çağlayan ve ayrılmazsa de formanın diğer adayları... Forvet hattındaki bu rekabet 'i oldukça memnun ederken geçen sezon yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden katkı sağlamayan Falcao fizik olarak iyi durumda ve oldukça istekli çalışıyor. Ancak Kolombiyalı golcünün forması bu kez garanti görünmüyor.

ÇİFT FORVETLE ÇIKABİLİR
Kötü geçen deneyiminin ardından yeniden Florya'ya dönen Mbaye Diagne sezona bomba gibi girecek gibi görünüyor. U19 ile oynanan hazırlık maçında 2 gol birden atan ve İstanbulspor karşısında ise takımının tek golünü kaydeden Senegalli yıldız, Falcao'yu kulübede tutucak izlenimini verdi. Öncelikle ilk 11'e adını yazdırmak isteyen Diagne'nin en büyük hedefi ise bu sezon 'a giden 'gol krallığı' tacını geri almak. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim, Falcao ve Diagne'yi birlikte oynatacak oyun planı üzerine de çalışmalar yapıyor.
Savaş ÇORLU

BELÇİKA YARAMADI
Önceki sezon 'de 29 maçta attığı 30 golle gol krallığına ulaşan Diagne, geçen yıl Club Brugge'da beklentilerin altında kalmış ve sadece 6 maçta forma giyebilmişti.

KAVGAYI BIRAKTI
İstanbulspor maçında rakibini bir sağa bir sola yatırıp fileleri sarsan Mbaye Diagne'yi ilk kutlayanlardan birisi de kaptan 'dı. Geçen sezon rakibi olduğu sarı-kırmızılı futbolcularla anlaşmazlıklar yaşayan golcü futbolcu, bu kez arkadaşlarıyla kurduğu yakın ilişkilerle dikkat çekiyor.

FİYATI 15 MİLYON EURO
Antrenmanlar dışında da özel çalışmalar yaparak form yakalayan Mbaye Diagne'ye yeni teklifler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Katar'dan bir ekibin golcü futbolcuyu istediği ve teklifi beğenmeyen sarı-kırmızılı yönetimin "15 milyon euro'dan aşağıya kesinlikle satmayız" yanıtı verdiği bildirildi.

  1. 30.8.2020
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