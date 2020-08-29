Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

LEMINA-SERI

Abdürrahim Albayrak Lemina ve Seri hakkında da açıklamalarda bulundu. Lemina için, "Lemina'nın kulübü bonservisle vermek istiyor ve oyuncu için 8-9 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamı ödemek çok zor" ifadelerini kullanan Albayrak, Seri için ise "Bize emek vermiş bir oyuncu, her şey olabilir" dedi. Öte yandan Lemina yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti. Yıldız futbolcu İngiltere'ye döndüğünü duyurdu.

IVAN RAKITIC

Cimbom, İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic için devreye girmiş ve menajeri ile görüştüğü iddia edilmişti.Rakitic'in menajeri Arturo Canales, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

DORUKHAN TOKÖZ

Galatasaray orta saha arayışlarını sürdürüyor. Sağ bek ihtiyacı bulunan Beşiktaş ile Dorukhan Toköz takası için görüşülecek.

HALİL AKBUNAR

Sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'ı gündemine aldı.

MOSTAFA MOHAMED

Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.

DIEGO COSTA

Dünyaca ünlü yıldız golcü Diego Costa'nın kulübü Atletico Madrid'den ayrılma ihtimalleri üzerinde Galatasaray, Milan ve Benfica devreye girdi.

WEISSMAN

Weissman, kısa süre öncesine kadar İspanyol ekibi Real Valladolid ile neredeyse anlaşma noktasına gelmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray dahil olmak üzere Schalke 04 ve Glasgow Rangers, oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Weissman'ın kulübü Wolfsberger'in temel önceliği oyuncusunun piyasasını yükseltmek ve kazanacağı bonservis rakamını uç noktaya çekmek. Öte yandan Galatasaray, Schalke, Glasgow ve Real Valladolid'in talip olduğu Weissman için kararın kısa süre içerisinde verileceği ifade edildi.

STEFAN JOHANSEN

Galatasaray, Fulham forması giyen Stefan Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini sundu. Aynı takımdan Jean-Michael Seri için de girişimlerini sürdüren Aslan, kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor.

MARKUS HENRIKSEN



Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor. 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.

HAMZA CHOUDHURY

Galatasaray'ın Leicester City'nin ön liberosu Hamza Choudhury için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi.