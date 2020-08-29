Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Mostafa Mohamed, Markus Henriksen, Stefan Johansen...
Önümüzdeki sezon 3 kupada başarı parolasıyla hareket edecek olan Galatasaray Arda Turan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui gibi yıldızları kadrosuna kattı. Lemina ve Seri'nin takımdan ayrılmasından sonra orta saha transferi arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar Mostafa Mohamed, Markus Henriksen, Stefan Johansen gibi isimleri listesine aldı.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
LEMINA-SERI
Abdürrahim Albayrak Lemina ve Seri hakkında da açıklamalarda bulundu. Lemina için, "Lemina'nın kulübü bonservisle vermek istiyor ve oyuncu için 8-9 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamı ödemek çok zor" ifadelerini kullanan Albayrak, Seri için ise "Bize emek vermiş bir oyuncu, her şey olabilir" dedi. Öte yandan Lemina yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti. Yıldız futbolcu İngiltere'ye döndüğünü duyurdu.
IVAN RAKITIC
Cimbom, İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic için devreye girmiş ve menajeri ile görüştüğü iddia edilmişti.Rakitic'in menajeri Arturo Canales, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.
DORUKHAN TOKÖZ
Galatasaray orta saha arayışlarını sürdürüyor. Sağ bek ihtiyacı bulunan Beşiktaş ile Dorukhan Toköz takası için görüşülecek.
HALİL AKBUNAR
Sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'ı gündemine aldı.
MOSTAFA MOHAMED
Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.
DIEGO COSTA
Dünyaca ünlü yıldız golcü Diego Costa'nın kulübü Atletico Madrid'den ayrılma ihtimalleri üzerinde Galatasaray, Milan ve Benfica devreye girdi.
WEISSMAN
Weissman, kısa süre öncesine kadar İspanyol ekibi Real Valladolid ile neredeyse anlaşma noktasına gelmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray dahil olmak üzere Schalke 04 ve Glasgow Rangers, oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Weissman'ın kulübü Wolfsberger'in temel önceliği oyuncusunun piyasasını yükseltmek ve kazanacağı bonservis rakamını uç noktaya çekmek. Öte yandan Galatasaray, Schalke, Glasgow ve Real Valladolid'in talip olduğu Weissman için kararın kısa süre içerisinde verileceği ifade edildi.
STEFAN JOHANSEN
Galatasaray, Fulham forması giyen Stefan Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini sundu. Aynı takımdan Jean-Michael Seri için de girişimlerini sürdüren Aslan, kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor.
MARKUS HENRIKSEN
Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor. 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.
HAMZA CHOUDHURY
Galatasaray'ın Leicester City'nin ön liberosu Hamza Choudhury için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Mostafa Mohamed, Markus Henriksen, Stefan Johansen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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