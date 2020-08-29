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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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İlk sınavı geçti

İlk sınavı geçti

, ilk hazırlık maçında İstanbulspor’u yendi. 21. dakikada ’ın asistinde golü kaydetti.

Yeni sezon öncesi ilk sınavını Eyüpspor ile planlayan Cimbom, rakip takımda bir futbolcunun koronavirüse yakalanmasıyla maçı iptal etmişti. Sarı-kırmızılılar dün ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile 'da karşılaştı. Aslan, 1. Lig ekibine karşı Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, , Arda, Feghouli, Babel ve 11'yle sahaya çıktı. 21'de Emre Kılınç'ın asistinde Diagne rakiplerini çalımladıktan sonra köşeden ağları sarstı: . İkinci yarıda takımın tamamı değişti ve Berk, Şener, Donk, Ahmet, Linnes, Jimmy, Ömer, , Oğulcan, Adem ve Falcao girdi. Maçta başka gol olmadı. sıradaki hazırlık maçında pazartesi günü 17.00'de Ümraniyespor'u Florya'da konuk edecek.

  1. 29.8.2020
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