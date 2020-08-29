İlk sınavı geçti

Yeni sezon öncesi ilk sınavını Eyüpspor ile planlayan Cimbom, rakip takımda bir futbolcunun koronavirüse yakalanmasıyla maçı iptal etmişti. Sarı-kırmızılılar dün ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile Florya'da karşılaştı. Aslan, 1. Lig ekibine karşı Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babel ve Diagne 11'yle sahaya çıktı. 21'de Emre Kılınç'ın asistinde Diagne rakiplerini çalımladıktan sonra köşeden ağları sarstı: 1-0. İkinci yarıda takımın tamamı değişti ve Berk, Şener, Donk, Ahmet, Linnes, Jimmy, Ömer, Belhanda, Oğulcan, Adem ve Falcao girdi. Maçta başka gol olmadı. Galatasaray sıradaki hazırlık maçında pazartesi günü 17.00'de Ümraniyespor'u Florya'da konuk edecek.