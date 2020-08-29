İlk sınavı geçti
Galatasaray, ilk hazırlık maçında İstanbulspor’u 1-0 yendi. 21. dakikada Emre Kılınç’ın asistinde golü Diagne kaydetti.
Yeni sezon öncesi ilk sınavını Eyüpspor ile planlayan Cimbom, rakip takımda bir futbolcunun koronavirüse yakalanmasıyla maçı iptal etmişti. Sarı-kırmızılılar dün ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile Florya'da karşılaştı. Aslan, 1. Lig ekibine karşı Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babel ve Diagne 11'yle sahaya çıktı. 21'de Emre Kılınç'ın asistinde Diagne rakiplerini çalımladıktan sonra köşeden ağları sarstı: 1-0. İkinci yarıda takımın tamamı değişti ve Berk, Şener, Donk, Ahmet, Linnes, Jimmy, Ömer, Belhanda, Oğulcan, Adem ve Falcao girdi. Maçta başka gol olmadı. Galatasaray sıradaki hazırlık maçında pazartesi günü 17.00'de Ümraniyespor'u Florya'da konuk edecek.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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