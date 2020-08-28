Gurur duyuyorum
Sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek olan Muslera, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek olan Muslera, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sahalara dönüşü konusunda kesin bir rakam veremeyeceğini belirten Uruguaylı kaleci, "Aynı sakatlığı yaşayanlara baktığımızda az çok 6 aylık bir sürede iyileştiklerini görüyoruz. Her şey kendimi nasıl hissedeceğime bağlı" dedi. Ambulansın gecikmesine sitemle değinen Nando, "Sahada bu kadar uzun süre tedavi görmek bana üzüntü verdi" diye konuştu. Gelen mesajlar sonrası Türkiye'de yaşadığı için gurur duyduğunu da ifade eden Muslera, "3 kulvarda birden olmak bizi yordu. Hepimiz insanız sonuçta. Seyircisiz olmak tüm takımları olumsuz etkiledi" dedi.
G.SARAY'IN EVLADI
Okan Kocuk ve Fatih Öztürk'ün kendisini aratmayacağını belirten Muslera, Arda hakkında şu yorumu yaptı: Arda Turan benim için her şey demek. G.Saray'ın evladı, kulübün bir efsanesi. Saha içi ve dışında önemli katkılar sağlayacak. Evine döndüğü için mutluyuz.
- 28.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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