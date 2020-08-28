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28 Ağustos 2020, Cuma
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Gurur duyuyorum

Gurur duyuyorum

Sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek olan Muslera, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek olan Muslera, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sahalara dönüşü konusunda kesin bir rakam veremeyeceğini belirten Uruguaylı kaleci, "Aynı sakatlığı yaşayanlara baktığımızda az çok 6 aylık bir sürede iyileştiklerini görüyoruz. Her şey kendimi nasıl hissedeceğime bağlı" dedi. Ambulansın gecikmesine sitemle değinen Nando, "Sahada bu kadar uzun süre tedavi görmek bana üzüntü verdi" diye konuştu. Gelen mesajlar sonrası 'de yaşadığı için gurur duyduğunu da ifade eden Muslera, "3 kulvarda birden olmak bizi yordu. Hepimiz insanız sonuçta. Seyircisiz olmak tüm takımları olumsuz etkiledi" dedi.

G.SARAY'IN EVLADI

Okan Kocuk ve 'ün kendisini aratmayacağını belirten Muslera, Arda hakkında şu yorumu yaptı: benim için her şey demek. G.Saray'ın evladı, kulübün bir efsanesi. Saha içi ve dışında önemli katkılar sağlayacak. Evine döndüğü için mutluyuz.

  1. 28.8.2020
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