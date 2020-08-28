Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı şifresiz mi?
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki 2. hazırlık maçına çıkacak. İlk olarak U19 takımıyla mücadele eden Galatasaray, 28 Ağustos'ta (Bugün) İstanbulspor ile karşılaşacak.Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi canlı yayınlanacak?
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık mücadelesi oynamış ve 6-2 kazanmıştı. Yeni transferlerin performansı da merak konusu oldu. Galatasaray 2. hazırlık maçında İstabulspor'u ağırlıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki oynanacak olan mücadele 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Karşılaşma herhangi bir televizyon tarafından yayınlanmayacak. Mücadelenin Galatasaray Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇI İPTAL EDİLDİ
Galatasaray, dün yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlık maçı programında değişiklik yapıldığını duyurdu. Galatasaray resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı. Takımımızın Süper Lig'in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından ötürü iki kulübün ortak kararı neticesinde Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi. Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak." ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı da yayınlandı.
28 Ağustos Cuma
17.00 | Galatasaray - İstanbulspor
Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
31 Ağustos Pazartesi
16.00 | Galatasaray - Ümraniyespor
Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
3 Eylül Perşembe
17.00 | Galatasaray - Hatayspor
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
5 Eylül Cumartesi
17.00 | Galatasaray - Kasımpaşa
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
GALATASARAY'IN İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında çıkacağı muhtemel 11 şu şekilde;
Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Arda Turan, Radamel Falcao, Mbaye Diagne
- 28.08.2020
- İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...
- Erol Bulut'tan tam 8 isme veto! "Kendinize kulüp bulun"
- Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...
- Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...
- Flaş gelişme! Beşiktaş'ın teklif götürdüğü yıldızın menajeri...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.