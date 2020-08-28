Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı şifresiz mi? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Galatasaray - hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı şifresiz mi?

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı şifresiz mi?

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki 2. hazırlık maçına çıkacak. İlk olarak U19 takımıyla mücadele eden Galatasaray, 28 Ağustos'ta (Bugün) ile karşılaşacak.Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık mücadelesi oynamış ve 6-2 kazanmıştı. Yeni transferlerin performansı da merak konusu oldu. Galatasaray 2. hazırlık maçında İstabulspor'u ağırlıyor. Peki, Galatasaray - maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki oynanacak olan mücadele 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Karşılaşma herhangi bir televizyon tarafından yayınlanmayacak. Mücadelenin Galatasaray Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇI İPTAL EDİLDİ

Galatasaray, dün yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlık maçı programında değişiklik yapıldığını duyurdu. Galatasaray resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı. Takımımızın Süper Lig'in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından ötürü iki kulübün ortak kararı neticesinde Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi. Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı da yayınlandı.

28 Ağustos Cuma

17.00 | Galatasaray - İstanbulspor

Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri

31 Ağustos Pazartesi

16.00 | Galatasaray - Ümraniyespor

Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri

3 Eylül Perşembe

17.00 | Galatasaray - Hatayspor

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

5 Eylül Cumartesi

17.00 | Galatasaray - Kasımpaşa

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

GALATASARAY'IN İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında çıkacağı muhtemel 11 şu şekilde;

Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Emre Akbaba, , Radamel Falcao, Mbaye Diagne

  1. 28.08.2020
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Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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