Galatasaray - İstanbulspor | CANLI
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, ilk hazırlık mücadelesinde TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık mücadelesinde İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, teknik direktör Fatih Terim yeni transferlerin performanslarını görme fırsatı yakalıyor. Mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
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Galatasaray 1-0 İstanbulspor
21' Diagne
GALATASARAY İLK 11'İ
Okan, Babel, Luyindama, Elabdellaoui, Saracchi, Marcao, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Diagne
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 17:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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