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28 Ağustos 2020, Cuma
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- İstanbulspor | CANLI

Galatasaray - İstanbulspor | CANLI

hazırlıklarına tam gaz devam eden , ilk hazırlık mücadelesinde 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın takibini haberimizden yapabilirsiniz.

hazırlıklarını sürdüren , ilk hazırlık mücadelesinde İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. 'nde oynanan karşılaşmada, teknik direktör yeni transferlerin performanslarını görme fırsatı yakalıyor. Mücadelenin takibi fotomac.com.tr'de...

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Galatasaray 1-0 İstanbulspor

21' Diagne

GALATASARAY İLK 11'İ

Okan, Babel, Luyindama, Elabdellaoui, Saracchi, Marcao, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Diagne

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 17:33
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