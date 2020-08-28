Galatasaray 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 21. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

BİR SONRAKİ MAÇ HATAYSPOR'LA

Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecekleri için Gaziantep FK ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edilen Galatasaray, 3 Eylül Perşembe günü Hatayspor ile karşılaşacak.