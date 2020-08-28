Galatasaray 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Yeni sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 21. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 21. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
BİR SONRAKİ MAÇ HATAYSPOR'LA
Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecekleri için Gaziantep FK ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edilen Galatasaray, 3 Eylül Perşembe günü Hatayspor ile karşılaşacak.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 19:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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