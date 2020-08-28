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28 Ağustos 2020, Cuma
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1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Galatasaray 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

öncesi hazırlık maçı kapsamında İstanbulspor ile karşılaşan , Mbaye Diagne'nin 21. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdüren , 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 21. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

BİR SONRAKİ MAÇ HATAYSPOR'LA

Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecekleri için Gaziantep FK ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edilen Galatasaray, 3 Eylül Perşembe günü Hatayspor ile karşılaşacak.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 19:58
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