Albayrak’tan derbi çağrısı
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 3. haftada iç sahada yapılacak Fenerbahçe derbisini seyircili oynamak istediklerini belirtti.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 3. haftada iç sahada yapılacak Fenerbahçe derbisini seyircili oynamak istediklerini belirtti. Albayrak, "Derbinin karşılıklı olarak taraftarlı oynanması yeni sezona renk katacaktır" dedi.
- 28.8.2020
- Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i
- Fenerbahçe'yi Lemos da kesmedi! Savunmaya bir transfer daha
- Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...
- Fenerbahçe haberi: O isim Erol Bulut'u mest etti! Takımdan gönderilecek derken...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Albayrak’tan derbi çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.