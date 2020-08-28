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28 Ağustos 2020, Cuma
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Albayrak’tan derbi çağrısı

Albayrak’tan derbi çağrısı

2. Başkanı , 3. haftada iç sahada yapılacak derbisini seyircili oynamak istediklerini belirtti.

2. Başkanı , 3. haftada iç sahada yapılacak derbisini seyircili oynamak istediklerini belirtti. Albayrak, "Derbinin karşılıklı olarak taraftarlı oynanması yeni sezona renk katacaktır" dedi.

  1. 28.8.2020
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