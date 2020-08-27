Son dakika transfer haberi: Gremio Belhanda'ya talip oldu! İşte teklif edilen rakam

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı. Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'nun Faslı yıldız için devreye girdiği ifade edildi. A Spor'un haberine göre Gremio, 30 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 2.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Sarı-kırmızılıların yıllık 3.350.000 milyon euro alan Younes Belhanda'yı elden çıkarmaya çalıştığı bildirildi.