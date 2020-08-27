Son dakika transfer haberi: Gremio Belhanda'ya talip oldu! İşte teklif edilen rakam - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Gremio Belhanda'ya talip oldu! İşte teklif edilen rakam

Son dakika haberi: Gremio 'ya talip oldu! İşte teklif edilen rakam

Son dakika transfer haberi: Gremio Belhanda'ya talip oldu! İşte teklif edilen rakam

'ın yıldız futbolcusu Younes 'ya ekiplerinden Gremio talip oldu. Faslı futbolcu için sarı-kırmızılı takıma 2.5 milyon euro'luk teklif geldiği öğrenildi.

'daki geleceği belirsizliğini koruyan Younes 'ya sürpriz bir talip çıktı. ekiplerinden Gremio'nun Faslı yıldız için devreye girdiği ifade edildi. A Spor'un haberine göre Gremio, 30 yaşındaki futbolcu için 'a 2.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Sarı-kırmızılıların yıllık 3.350.000 milyon euro alan Younes Belhanda'yı elden çıkarmaya çalıştığı bildirildi.

Belhanda'ya Gremio talip oldu

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 17:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika transfer haberi: Gremio Belhanda'ya talip oldu! İşte teklif edilen rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA