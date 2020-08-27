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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Sahaya çıktı golünü attı

Sahaya çıktı golünü attı

Geçen sezon 'ta kiralık forma giyen ve bu sezon da 'a önerilen , 'a döndü.

Geçen sezon 'ta kiralık forma giyen ve bu sezon da 'a önerilen , 'a döndü. İngiliz ekibinde yeniden şans bulan 28 yaşındaki ön libero, Arsenal formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı. Milton Keynes Dons ile oynanan ve 4-1 Arsenal galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın 5. dakikasında Elneny takımınının ilk golünü atmayı başardı.
  1. 27.8.2020
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