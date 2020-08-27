Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a! Lemina sonrası... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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'ın eski yıldızı 'a! Lemina sonrası...

Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a! Lemina sonrası...

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren , PAOK mücadelesinde alınan mağlubiyet sonrası Devler Ligi'ne veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, 'da forma giyen Mario Lemina'yı gündemine almış ancak, oyuncunun bonservisiyle satılmak istenmemesi Beşiktaş'ın farklı isimlere yönelmesine neden olmuştu. Siyah-beyazlılar listesine bu kez bir başka eski, Galatasaraylı ismi aldı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Yunan temsilcisi PAOK'a 3-1 ile boyun eğerek Devler Ligi'ne veda etmişti.

Hal böyle olunca, morallerin bozuk olduğu siyah-beyazlılar karşılaşmada eksik mevkilerini de görme fırsatı yakalamış oldu. Özellikle orta saha ve savunma bölgesinde sıkıntıların baş gösterdiği 'da daha önce de Mario Lemina transferi gündeme gelmiş, ancak İngiliz kulübü Southampton'ın oyuncusunu bonservisiyle vermek istememesi siyah-beyazlıları düşündürmeye başlamıştı. Southampton'a ikinci kez kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş'a İngiliz kulübü, henüz dönüş yapmadı...

Bunun üzerine Beşiktaş, listesindeki bir diğer orta saha olan, daha önce 'da da forma giymiş olan Badou Ndiaye'nin transferine hız verdi.

Beşiktaş'ın, 'yi 29 yaşındaki Senegalliyi bonservisi ile satma fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.

  1. 27.08.2020
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