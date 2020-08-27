Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a! Lemina sonrası...
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, PAOK mücadelesinde alınan mağlubiyet sonrası Devler Ligi'ne veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina'yı gündemine almış ancak, oyuncunun bonservisiyle satılmak istenmemesi Beşiktaş'ın farklı isimlere yönelmesine neden olmuştu. Siyah-beyazlılar listesine bu kez bir başka eski, Galatasaraylı ismi aldı. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Yunan temsilcisi PAOK'a 3-1 ile boyun eğerek Devler Ligi'ne veda etmişti.
Hal böyle olunca, morallerin bozuk olduğu siyah-beyazlılar karşılaşmada eksik mevkilerini de görme fırsatı yakalamış oldu. Özellikle orta saha ve savunma bölgesinde sıkıntıların baş gösterdiği Kartal'da daha önce de Mario Lemina transferi gündeme gelmiş, ancak İngiliz kulübü Southampton'ın oyuncusunu bonservisiyle vermek istememesi siyah-beyazlıları düşündürmeye başlamıştı. Southampton'a ikinci kez kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş'a İngiliz kulübü, henüz dönüş yapmadı...
Bunun üzerine Beşiktaş, listesindeki bir diğer orta saha olan, daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan Badou Ndiaye'nin transferine hız verdi.
Beşiktaş'ın, Stoke City'yi 29 yaşındaki Senegalliyi bonservisi ile satma fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.
- 27.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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