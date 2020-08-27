Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a! Lemina sonrası...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Yunan temsilcisi PAOK'a 3-1 ile boyun eğerek Devler Ligi'ne veda etmişti.

Hal böyle olunca, morallerin bozuk olduğu siyah-beyazlılar karşılaşmada eksik mevkilerini de görme fırsatı yakalamış oldu. Özellikle orta saha ve savunma bölgesinde sıkıntıların baş gösterdiği Kartal'da daha önce de Mario Lemina transferi gündeme gelmiş, ancak İngiliz kulübü Southampton'ın oyuncusunu bonservisiyle vermek istememesi siyah-beyazlıları düşündürmeye başlamıştı. Southampton'a ikinci kez kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş'a İngiliz kulübü, henüz dönüş yapmadı...

Bunun üzerine Beşiktaş, listesindeki bir diğer orta saha olan, daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan Badou Ndiaye'nin transferine hız verdi.

Beşiktaş'ın, Stoke City'yi 29 yaşındaki Senegalliyi bonservisi ile satma fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.