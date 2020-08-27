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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Comolli 'ın gündemindeki Sangare için açıklama yaptı!

Comolli Galatasaray'ın gündemindeki Sangare için açıklama yaptı!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , orta saha mevkisi için gündemine 'da küme düşen Toulouse'un genç yıldızı Ibrahim Sangare'yi almıştı. Kulüp başkanı 'den, oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen , transferde de nokta atışı yaparak önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım orta saha adayları arasına, Ligue 1'e veda eden Toulouse'da forma giyen Ibrahim Sangare'yi almıştı. Galatasaray'a bu transferde İngiliz ekibi Tottenham da rakip olmuştu.

Transferin gözde ismi Ibrahim Sangare için Toulouse Başkanı 'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 'nin eski sportif direktörü Comolli, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında, "Ibrahim, takımdan ayrılmayacak. Zaten biz de herhangi bir teklif almadık. Finansal sorunlarımız olmadığı için oyuncularımızı satmak zorunda değiliz. Umuyorum ki Sangare de takımda kalır. Onun yardımları harika ve çok fazla göstermese de o bir lider. Genç oyuncular için iyi bir örnek" ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare, geride bıraktığımız sezon Toulouse formasıyla 25 maçta görev aldı. 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Fildişi Sahilli ön libero, hava topları ve ikili mücadelelerdeki etkili performansıyla ön plana çıkıyor.


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  1. 27.08.2020
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