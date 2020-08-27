Comolli Galatasaray'ın gündemindeki Sangare için açıklama yaptı!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha mevkisi için gündemine Fransa'da küme düşen Toulouse'un genç yıldızı Ibrahim Sangare'yi almıştı. Kulüp başkanı Damien Comolli'den, oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde de nokta atışı yaparak önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım orta saha adayları arasına, Fransa Ligue 1'e veda eden Toulouse'da forma giyen Ibrahim Sangare'yi almıştı. Galatasaray'a bu transferde İngiliz ekibi Tottenham da rakip olmuştu.
Transferin gözde ismi Ibrahim Sangare için Toulouse Başkanı Damien Comolli'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında, "Ibrahim, takımdan ayrılmayacak. Zaten biz de herhangi bir teklif almadık. Finansal sorunlarımız olmadığı için oyuncularımızı satmak zorunda değiliz. Umuyorum ki Sangare de takımda kalır. Onun yardımları harika ve çok fazla göstermese de o bir lider. Genç oyuncular için iyi bir örnek" ifadelerini kullandı.
Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare, geride bıraktığımız sezon Toulouse formasıyla 25 maçta görev aldı. 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Fildişi Sahilli ön libero, hava topları ve ikili mücadelelerdeki etkili performansıyla ön plana çıkıyor.
- 27.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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