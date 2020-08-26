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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yann M’Vila listeye girdi

Yann M’Vila listeye girdi

, 'yi yeniden kiralamak istiyor.

, 'yi yeniden kiralamak istiyor. Ancak 'e çıkan takımı Fulham'ın teknik direktörü Scott Parker kamp döneminde Fildişili oyuncuyu denemeye karar verdi. Galatasaray, Parker'ın kararını beklerken boş durmuyor. Sarı-kırmızılılar, 'in kadro dışı bıraktığı Yann M'Vila'yı listesine dahil etti. A Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki ön libero ile görüşmeler başladı.
  1. 26.8.2020
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