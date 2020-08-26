Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Ismaila Coulibaly, Cabezas, Jakub Moder...
Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan ancak istenilen sonuçları elde edemeyen Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefiyle rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Harcama limitlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, maaş bütçesini de düşürmek istiyor. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çaplayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui Galatasaray'ın transferini açıkladığı isimler arasında. Galatasaray, Lemina, James Rodriguez, Rakitic gibi yıldızların yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
BERAT ÖZDEMİR
Orta alan rotasyonuna yerli isimler arayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi. Genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.
IVAN RAKITIC
Galatasaray, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ivan Rakitic için girişimde bulunacak. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Hırvat yıldız için devrede olduğunu ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüştüğünü yazdı. Söz konusu haberde görüşmenin olumlu geçtiği ve Rakitic'in Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ifade edildi..
OSCAR CABEZAS
Kolombiya basınında El Deportivo'nun haberine göre, son dönemde yapılan görüşmelerin ardından Oscar Cabazes'in Galatasaray'a transferinde anlaşma sağlandı. Yurt içinden de teklifler alan 23 yaşındaki stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği kaydedildi.
MARIO LEMINA
Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Lemina'nın kadrosunda görmek isteyeceği türde bir oyuncu olduğunu söyledi. Ancak Southampton'un kiralamaya yanaşmamasının bu transferi kendileri için imkansız kıldığını belirtti. Gazete, Southampton'ın Lemina için 9 milyon euro istediğini yazdı. Herhangi bir pazarlık kabul etmediğini de iddia etti.
JEAN MICHAEL SERI
Önceki gün İngiltere'ye gittiği belirtilen idari menajer Şükrü Hanedar'ın Jean Michael Seri'nin transferi için Fulham'la masaya oturduğu öğrenildi.
JAMES RODRIGUEZ
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da en büyük hedeflerden biri de 30 yaşındaki Kolombiyalı James Rodriguez oldu. Galatasaray, Real Madrid ile temaslarını sürdürüyor. Futbolcuyu kiralık olarak kadroya katma planları yapılıyor.
JAKUB MODER
Transfer döneminin gözde futbolcularından Jakub Moder Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Jakub Moder, Polonya'dan Weszlo.com'un 'Galatasaraylılar seni çok istiyor. Sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Gelen kutun ne durumda?' sorusuna, "Gelen kutusu kendinden geçmiş durumda. Ancak, sakin kalmaya çalışıyorum." cevabını verdi. Lech'ten ayrılıp ayrılmayacağına dair gelen soruya ise Moder, "Şu anda değil. Lech Poznan'da kalmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla kulüp idarecileri de beni satmak istemiyor. Çünkü, halihazırda sezonun planlaması yapıldı. Kulüp yetkililerile bu yıl kalacağım üzeirne sözleştik." cevabını verdi.
JEFFERSON LERMA
El Espectador gazetesi, Falcao'nun maaşında indirim yaparak Galatasaray'da kaldığnı belirtti. Ayrıca sarı-kırmızılıların, James Rodriguez'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Bu yüzden daha önce Premier Lig'de oynamaya devam etmek isteyen Jefferson Lerma'nın da fikrinin değiştiği belirtildi. Kolombiyalı ön liberonun, artık Galatasaray'a sıcak baktığı ama Cimbom'un henüz Bournemouth'u aşamadığı da haberde yer aldı.
ISMAILA COULIBALY
Galatasaray'ın hedefindeki genç yıldızlardan biri de Ismaila Coulibaly oldu. Galatasaray'ın bu hafta genç futbolcuyu kadroya katması planlanıyor.
YANN M'VILA
Sarı-kırmızılılar, Saint Etienne'in kadro dışı bıraktığı Yann M'Vila'yı listesine dahil etti. 30 yaşındaki ön libero ile görüşmeler başladı.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 11:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Ismaila Coulibaly, Cabezas, Jakub Moder... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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