Mert Çetin: Gurur verici - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mert Çetin: Gurur verici

: Gurur verici

Mert Çetin: Gurur verici

Roma'dan 'ya olan , , ve 'ın kendisini istediğini açıkladı.

Roma'dan 'ya olan , , ve 'ın kendisini istediğini açıkladı. 23 yaşındaki stoper, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük kulüpler. Onların beni istemesi gurur verici ama şu an kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" dedi. Verona'ya kiralanan Mert, "Artık hazırlık sürecini tamamladım ve kendimi gösterme zamanım. İnşallah oynayarak kendimi herkese göstereceğimi düşünüyorum" diye konuştu.
  1. 26.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Çetin: Gurur verici haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA