İngiltere çıkarması! Galatasaray'dan sürpriz Seri teklifi
Orta alandaki boşluğu bir an önce doldurmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı... Jean Michael Seri’yi bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray, Fransız yıldızın kiralama bedeli karşılığında Fulham’a Ryan Babel’i teklif etti... İngzillier düşünmek için süre istedi.
Orta alandaki boşluğu bir an önce doldurmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı... Takvim'in haberine göre; Önceki gün İngiltere'ye gittiği belirtilen idari menajer Şükrü Hanedar'ın Jean Michael Seri'nin transferi için Fulham'la masaya oturduğu öğrenildi.
İngiliz kulübüne kiralama bedeli ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın masaya sürpriz bir öneri koyduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Seri'nin kiralama ücretine karşılık olarak Fulham'a Ryan Babel'i bonservisiyle vermeyi teklif etti. Hollandalı futbolcuyu kadrosunda isteyen Fulham'ın tekliften memmun kaldığı ancak kesin bir yanıt vermeden önce düşünmek için süre istediği belirlendi.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Seri yeni sezonda da Galatasaray'da forma giymek istediğini Fulham kulübüne iletti.
- 26.08.2020
- 700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli
- Barcelona taraftarlarından Lionel Messi tepkisi!
- Kartal Devler Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler...
- Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Muriqi'nin yerine birçok isim gündeme geldi ama...
- Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngiltere çıkarması! Galatasaray'dan sürpriz Seri teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.