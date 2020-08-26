İngiltere çıkarması! Galatasaray'dan sürpriz Seri teklifi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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çıkarması! 'dan sürpriz Seri teklifi

İngiltere çıkarması! Galatasaray'dan sürpriz Seri teklifi

Orta alandaki boşluğu bir an önce doldurmak isteyen 'da çalışmalar hız kazandı... ’yi bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray, Fransız yıldızın kiralama bedeli karşılığında ’a ’i teklif etti... İngzillier düşünmek için süre istedi.

Orta alandaki boşluğu bir an önce doldurmak isteyen 'da çalışmalar hız kazandı... Takvim'in haberine göre; Önceki gün 'ye gittiği belirtilen idari menajer Şükrü Hanedar'ın 'nin transferi için 'la masaya oturduğu öğrenildi.

İngiliz kulübüne kiralama bedeli ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın masaya sürpriz bir öneri koyduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Seri'nin kiralama ücretine karşılık olarak Fulham'a 'i bonservisiyle vermeyi teklif etti. Hollandalı futbolcuyu kadrosunda isteyen Fulham'ın tekliften memmun kaldığı ancak kesin bir yanıt vermeden önce düşünmek için süre istediği belirlendi.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Seri yeni sezonda da Galatasaray'da forma giymek istediğini Fulham kulübüne iletti.

  1. 26.08.2020
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