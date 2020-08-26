Galatasaray'a transferde kötü haber! James Rodriguez'in yeni takımı...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, kısa süre önce gündemine Real Madrid'de forma giyen James Rodriguez'i almıştı. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcunun yeni adresi Everton olacak.
Bir süre önce Galatasaray'ın gündeminde olduğu yazılan James Rodriguez adım adım Premier Lig'e gidiyor.
İngiliz basınından Telegraph, James Rodriguez'in Everton ile anlaştığı ve Real Madrid'den bonservisiyle transferinin gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi.
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e istediği, ardından Bayern Münih'e de aldırdığı Kolombiyalı yıldızın bu kez Everton formasıyla İtalyan hocanın takımında yer alacağı kaydedildi.
Transfer konusunda yaşanan bu gelişme sürpriz olarak nitelendirilirken Rodriguez'in resmi imzalarının çok geçmeden atılacağı vurgulandı.
014 yılında 65 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan James Rodriguez 2017'de Bayern Münih'te kiralık olarak oynadı ve Ancelotti ile ikinci kez çalışma fırsatı buldu. Ancelotti'nin James Rodriguez'i Napoli'de çalıştığı dönemde de istediği ve ayrıca Ocak ayında da James Rodriguez - Everton dedikodularının döndüğü biliniyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a transferde kötü haber! James Rodriguez'in yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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