Son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! James Rodriguez'in yeni takımı... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transfer olacak mı? Belli oldu!

'a transferde kötü haber! 'in yeni takımı...

Galatasaray'a transferde kötü haber! James Rodriguez'in yeni takımı...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, kısa süre önce gündemine Real Madrid'de forma giyen 'i almıştı. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcunun yeni adresi Everton olacak.

Bir süre önce 'ın gündeminde olduğu yazılan adım adım Premier Lig'e gidiyor.

İngiliz basınından Telegraph, James Rodriguez'in Everton ile anlaştığı ve Real Madrid'den bonservisiyle transferinin gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi.

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e istediği, ardından Bayern Münih'e de aldırdığı Kolombiyalı yıldızın bu kez Everton formasıyla İtalyan hocanın takımında yer alacağı kaydedildi.

konusunda yaşanan bu gelişme sürpriz olarak nitelendirilirken Rodriguez'in resmi imzalarının çok geçmeden atılacağı vurgulandı.

014 yılında 65 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan James Rodriguez 2017'de Bayern Münih'te kiralık olarak oynadı ve Ancelotti ile ikinci kez çalışma fırsatı buldu. Ancelotti'nin James Rodriguez'i Napoli'de çalıştığı dönemde de istediği ve ayrıca Ocak ayında da James Rodriguez - Everton dedikodularının döndüğü biliniyor.

  1. 26.08.2020
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