Galatasaray çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray çift mesai yaptı!

çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

Galatasaray çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

'da hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 'nde gerçekleştirdiği çift idmanla çalışmalarını sürdürdü.

, 'de yeni sezonun hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet, güç ve hız çalışmaları üzerinde duruldu.

Günün ikinci idmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması, ardından da sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı oyunlar oynandı. Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale maç yapıldı.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 26.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA