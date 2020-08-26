Dinamo Kiev Başkanı Surkis'ten Marcao iddialarına flaş cevap!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao hakkında çıkan transfer haberlerine bir yenisi daha eklendi. Dinamo Kiev'in başına geçen Mircea Lucescu'nun, Brezilyalı stopere talip olduğu iddia edilirken, Ukrayna ekibinden bu konuyla ilgili açıklama geldi.

Ukrayna basınına konuşan Dinamo Kiev Başkanı Surkis, Marcao hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"GALATASARAY'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Surkis yaptığı açıklamada, "Marcao hakkında çıkan haberler söylentiden ibaret. Marcao ile hiç ilgilenmedik ve Galatasaray'la görüşmedik. Şu anda Lucescu'nun başka öncelikleri var. Ondan sonra gerekli çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Ancak Marcao transferiyle ilgili bu zamana kadar hiçbir şekilde girişimde bulunmadık" ifadelerini kullandı.

Marcao geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla ligde 28, Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere toplam 39 maçta görev yaptı. Brezilyalı savunma oyuncusunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

