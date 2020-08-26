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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Başkanı Surkis'ten Marcao iddialarına flaş cevap!

Dinamo Kiev Başkanı Surkis'ten Marcao iddialarına flaş cevap!

Başkanı Surkis, yeni teknik direktörleri 'nun Galatasaraylı Marcao'yu istediği şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. kulübünün başkanı, Brezilyalı stoperle ilgilenmediklerini söyledi.

'ın başarılı stoperi Marcao hakkında çıkan haberlerine bir yenisi daha eklendi. 'in başına geçen 'nun, Brezilyalı stopere talip olduğu iddia edilirken, ekibinden bu konuyla ilgili açıklama geldi.

Ukrayna basınına konuşan Dinamo Kiev Başkanı Surkis, Marcao hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"GALATASARAY'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"
Surkis yaptığı açıklamada, "Marcao hakkında çıkan haberler söylentiden ibaret. Marcao ile hiç ilgilenmedik ve Galatasaray'la görüşmedik. Şu anda Lucescu'nun başka öncelikleri var. Ondan sonra gerekli çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Ancak Marcao transferiyle ilgili bu zamana kadar hiçbir şekilde girişimde bulunmadık" ifadelerini kullandı.

Marcao geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla ligde 28, Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve 'nda 4 olmak üzere toplam 39 maçta görev yaptı. Brezilyalı savunma oyuncusunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 26.08.2020
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