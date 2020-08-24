Galatasaray'ın gündemindeki Musaba Cercle Brugge'a kiralandı!

Fransız ekibi Monaco, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan genç futbolcusu Anthony Musaba ile ilgili transfer kararını verdi.

Yapılan açıklamaya göre Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinden 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Belçika takımlarından Cercle Brugge'a kiraladı.

Hollanda'da dünyaya gelen genç kanat, futbol kariyerine Ewijk Jugend'de başladı. Ardından NEC ve Vitesse altyapısında forma giyen Musaba, geçtiğimiz haftalarda Monaco'ya transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon çıktığı 26 maçta 9 gol atan Hollandalı futbolcu, 5 de asist yaptı.