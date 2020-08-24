Galatasaray'ın gündemindeki Musaba Cercle Brugge'a kiralandı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da gündeminde olan Monaco'nun genç futbolcusu Anthony Musaba, Belçika Ligi takımlarından Cercle Brugge'a kiralandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Monaco, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan genç futbolcusu Anthony Musaba ile ilgili transfer kararını verdi.
Yapılan açıklamaya göre Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinden 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Belçika takımlarından Cercle Brugge'a kiraladı.
Hollanda'da dünyaya gelen genç kanat, futbol kariyerine Ewijk Jugend'de başladı. Ardından NEC ve Vitesse altyapısında forma giyen Musaba, geçtiğimiz haftalarda Monaco'ya transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon çıktığı 26 maçta 9 gol atan Hollandalı futbolcu, 5 de asist yaptı.
Anthony Musaba, prêté au Cercle Bruges— AS Monaco ???? (@AS_Monaco) August 24, 2020
L'AS Monaco annonce le prêt du jeune ailier droit néerlandais Anthony Musaba, buteur en amical face à l'Eintracht Francfort, au Cercle Bruges.https://t.co/3wMBW0D3uB
- 24.08.2020
- Galatasaray'ın gündemindeki Musaba Cercle Brugge'a kiralandı!
- Getafe Enes Ünal'ı basına tanıttı!
- Max Kruse'nin başı dertte! Fenerbahçe izin vermezse...
- Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Bir futbolcu...
- Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Hulk, Mandzukic, Bastos...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gündemindeki Musaba Cercle Brugge'a kiralandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.