Galatasaray'ın gündemindeki Musaba Cercle Brugge'a kiralandı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ın gündemindeki Musaba Cercle 'a kiralandı!

Galatasaray'ın gündemindeki Musaba Cercle Brugge'a kiralandı!

çalışmalarını sürdüren 'ın da gündeminde olan 'nun genç futbolcusu , Ligi takımlarından Cercle 'a kiralandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi , 'ın da gündeminde olan genç futbolcusu ile ilgili transfer kararını verdi.

Yapılan açıklamaya göre Monaco, 'nın NEC Nijmegen ekibinden 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu takımlarından Cercle 'a kiraladı.

Hollanda'da dünyaya gelen genç kanat, futbol kariyerine Ewijk Jugend'de başladı. Ardından NEC ve Vitesse altyapısında forma giyen Musaba, geçtiğimiz haftalarda Monaco'ya transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon çıktığı 26 maçta 9 gol atan Hollandalı futbolcu, 5 de asist yaptı.

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  1. 24.08.2020
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