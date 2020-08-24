Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! Jimmy Durmaz... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'da flaş ayrılık iddiası! Jimmy Durmaz...

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! Jimmy Durmaz...

'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kulüpler transfer girişimlerini de hızlandırmış durumda... Özellikle dev kulüpler oldukça atak bir görüntü sergilerken için flaş bir iddia ortaya atıldı.

kaleci ve orta saha Martin Bakalorz'a imza attıran ekibi Yukatel Denizlispor, 'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a kanca attı. Yeşil-siyahlıların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve Jimmy'den cevap beklediği ifade edildi. Sağ kanatta görev yapan tecrübeli futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken, 'nin de Jimmy Durmaz'la görüştüğü ileri sürüldü.

kariyerine doğduğu yer 'in Malmö takımında başlayan Jimmy, 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği'ne imza attı. Başkent temsilcisinde 1.5 sezon top oynayan futbolcu, ardından ve Toulouse'da forma giydi. Geçen sezon Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz kariyerinde 47 defa İsveç 'nda görev aldı.

  1. 24.08.2020
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