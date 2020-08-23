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23 Ağustos 2020, Pazar
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Yunus kiralık gitmek istiyor

Yunus kiralık gitmek istiyor

'ın genç oyuncusu 'ün menajeri , 'la bir görüşme gerçekleştirdi.

'ın genç oyuncusu 'ün menajeri , 'la bir görüşme gerçekleştirdi. "Daha çok süreyi alacağı bir takımda kendisini göstermek istiyor" mesajını verdi. Hanedar, bu konudaki talebi 'e ileteceğini söyledi.

  1. 23.8.2020
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