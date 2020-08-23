Sasa Ilic’in aklı Türkiye’de

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Sasa Ilic, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Galatasaray'da oynadığı dönemde Türkiye'ye hayran kaldığını dile getiren Ilic, "Türkiye'yi çok seviyorum ve Türkiye'de bir takım çalıştırmak istiyorum. Başarılı olacağıma da inanıyorum" dedi.