Sasa Ilic’in aklı Türkiye’de
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Sasa Ilic, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Sasa Ilic, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Galatasaray'da oynadığı dönemde Türkiye'ye hayran kaldığını dile getiren Ilic, "Türkiye'yi çok seviyorum ve Türkiye'de bir takım çalıştırmak istiyorum. Başarılı olacağıma da inanıyorum" dedi.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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