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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Milletimize hayırlı olsun

Milletimize hayırlı olsun

, 'de bulunan doğalgaz rezervi konusunda paylaşım yaptı.

, 'de bulunan doğalgaz rezervi konusunda paylaşım yaptı. Gönderide, "Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz" denildi
  1. 22.8.2020
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