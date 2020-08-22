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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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: Öldüm!

Mbaye Diagne: Öldüm!

'den çok hırslı şekilde geri dönen 'den yeni paylaşım... Senegalli golcü içi buz dolu su kovasına ayaklarını sokarken çektiği videoda "Morto" yani "Öldüm" yazdı.

Club Brugge'den çok hırslı şekilde geri dönen 'den yeni paylaşım... Senegalli golcü içi buz dolu su kovasına ayaklarını sokarken çektiği videoda "Morto" yani "Öldüm" yazdı. Teknik Direktör Fatih Terim'in sıkı çalıştırdığı takımdan benzer paylaşımlar hep geliyor. Jimmy Durmaz da hesabından bacaklarına makineyle masaj yaptığının videosunu paylaştı.
  1. 22.8.2020
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