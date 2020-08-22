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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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İşte 'ın hazırlık maçları

İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları

öncesi sarı-kırmızılıların hazırlık maç programı resmen açıklandı. ilk özel maçını pazartesi günü 2. Lig ekibi Eyüpspor ile yapacak.

öncesi sarı-kırmızılıların hazırlık maç programı resmen açıklandı. ilk özel maçını pazartesi günü 2. Lig ekibi Eyüpspor ile yapacak. İkinci maç 28 Ağustos'ta 17.00'de İstanbulspor'la, üçüncü karşılaşma 31 Ağustos'ta 16.00'da Ümraniye ile olacak. Bu maçlar Florya'da oynanacak. 3 Eylül'de ve 5 Eylül'de 'yı Stadı'nda konuk edecek Cimbom maçları saat 17.00'de oynayacak.
  1. 22.8.2020
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