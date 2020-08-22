Fiyatı Olympiakos'u aştı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fiyatı Olympiakos'u aştı!

Fiyatı 'u aştı!

Fiyatı Olympiakos'u aştı!

basınında manşetleri & haberleri süsledi. , iki yıl daha sözleşmesi bulunan Feghouli'yi iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakarken, Cezayirli yıldızın 3 milyon 850 bin euro'luk garanti ücreti olması transferin önünü tıkıyor.

basınında manşetleri &Olimpiakos haberleri süsledi. , iki yıl daha sözleşmesi bulunan Feghouli'yi iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakarken, Cezayirli yıldızın 3 milyon 850 bin euro'luk garanti ücreti olması transferin önünü tıkıyor. Yunan ekibinin takım içindeki tavan ücretin 1.5 milyon euro olduğu belirtildi. Galatasaray yönetiminin Sofiane Feghouli'nin inadını kırdığı ortaya çıktı. Bonuslarla birlikte 4 milyon euro'dan fazla maaş alan Cezayirli yıldızın net ücretinde 600 bin euro'luk indirime gideceği iddia edildi. Feghouli'nin kalan iki yılda net maaşını 3 milyon 250 bin euro'ya düşüreceği kaydedildi.
  1. 22.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fiyatı Olympiakos'u aştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA