Galatasaray'a James Rodriguez müjdesi! Yetki verildi

Bu sezon şampiyonluğu kaptıran Galatasaray yine büyük oynuyor… Geçen sezon büyük uğraşlar sonucunda Radamel Falcao'yu transfer ederek ses getiren sarı-kırmızılı ekip bu kez de yine Kolombiya'nın ünlü isimlerinden James Rodriguez'in peşinde... 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray adına görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar ve ekibi gerçekleştiriyor. James Rodrigues'in transferi için Real Madrid'in kapısını çalan ve "Maaşının yarısını biz, yarısını siz ödeyin" diyen Şükrü Hanedar'a, İspanyollar "Öncelikle oyuncuyu ikna edin" cevabı geldi.



10 GÜN SÜRE VERDİLER

Real Madrid, teknik direktör Zidane'ın gözüne giremeyen ve satış listesine konulan yıldız oyuncu ile görüşebilmesi için Galatasaray'a, resmi yetki belgesi verdi. Bu belgede, sarı-kırmızılı kulübe, 31 Ağustos'a kadar ikna süreci tanındı. Eğer bu 10 gün içinde James, Galatasaray'ın sunduğu imkanlardan memnun kalırsa, Real Madrid ile bir görüşme yapılacak. O görüşme James'in imza sürecine kadar ulaşabilecek. Geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta oynayabilen futbolcunun, daha iyi bir teklif gelmezse Galatasaray'a 'Evet' diyebileceği belirtiliyor.



JAMES VE EŞİNİ İSTANBUL'A DAVET ETTİ

James Rodriguez'in Galatasaray'a gelmesi için Radamel Falcao ve eşi de aktif rol üstlendi. Rodriguez ve sevgilisi Shannon De Lima'yı Radamel ve eşi Lorelei Taron ikna edecek. Her fırsatta Türkiye'yi öven açıklamalar yapan Taron'un, James'in Venezuela'lı sevgilisini ikna etmekte zorlanmayacağı iddia edildi.



Asıl bomba iddia ise Radamel Falcao'nun James'i ve eşini İstanbul'a davet etmesi... Real Madrid'li oyuncunun, birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi ve Falcao çifti ile İstanbul'u gezmesi planlanıyor. James Rodriguez'in Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi yolunda bu ziyaretin çok önemli olduğu belirtiliyor.



TRANSFERDE FOTOMAÇ FARKI

Son dönemde ezeli rakiplerinin gölgesinde kalan Galatasaray, James Rodriguez'i alarak bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Real Madrid ve Kolombiyalı yıldız ile yapılan görüşmeler büyük bir gizlilik içinde sürdürülse de Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ habercilikteki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Dün, Galatasaray'ın Rodriguez ile temas halinde olduğunu duyuran ilk ve tek gazete oldu.







SNEIJDER'İN TARİH YAZDIĞI YAŞTASIN!

FOTOMAÇ'ın dün çıkan "GALATASARAY'A DEV ISIM: JAMES RODRIGUEZ" başlıklı haberi büyük ses getirdi ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Konuyla ilgili birçok mesaj paylaşılırken sarı-kırmızılılar, Rodriguez'in gelmesinin zor olduğunu ama mevzu bahis Galatasaray ise 'İmkansız' diye bir şey olmadığının altını çizdi.



İşte Twitter'da öne çıkan mesajlardan bazıları:

Olur ya da olmaz orasını bilemem. Ama olursa ligin içinden geçeriz bunu bilirim. James Rodriguez hayal de mi kurmayalım... @Hebele

James Rodriguez haberi yapmayın. Bizde de kalp var @frkncbci

James Rodriguez. Var bir hayalimiz! @cet1n_u4lu

Ne eldesin ne dilde... Gönüldesin. Baştasın! Wesley Sneijder'in Galatasaray'da tarih yazdığı yaştasın. James Rodriguez @holypessimistt

Eğer James Rodriguez gelirse GS Store'a akın eder formaları patlatırız. Hadi bu transfer bomba değil nükleer bombası olur. @MustiAtc

James Rodriguez gibi bir oyuncunun Galatasaray forması giymesini herkes ister. İhtimali düşük ama imkansız değil. @gala1905_c

James Rodriguez son bir hikaye yaz be aslan. Galatasaray'a gel ve efsanemiz ol... @ErayEkn06