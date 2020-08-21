Galatasaray'a James Rodriguez müjdesi! Yetki verildi
Yeni sezon için transferde adeta gaza basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Geçen sezon Falcao’yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu kez de Real Madrid’den Rodriguez’i isterken dün güzel bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübü, yıldız oyuncu ile görüşmesi için Galatasaray’a yetki belgesi verdi.
Bu sezon şampiyonluğu kaptıran Galatasaray yine büyük oynuyor… Geçen sezon büyük uğraşlar sonucunda Radamel Falcao'yu transfer ederek ses getiren sarı-kırmızılı ekip bu kez de yine Kolombiya'nın ünlü isimlerinden James Rodriguez'in peşinde... 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray adına görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar ve ekibi gerçekleştiriyor. James Rodrigues'in transferi için Real Madrid'in kapısını çalan ve "Maaşının yarısını biz, yarısını siz ödeyin" diyen Şükrü Hanedar'a, İspanyollar "Öncelikle oyuncuyu ikna edin" cevabı geldi.
10 GÜN SÜRE VERDİLER
Real Madrid, teknik direktör Zidane'ın gözüne giremeyen ve satış listesine konulan yıldız oyuncu ile görüşebilmesi için Galatasaray'a, resmi yetki belgesi verdi. Bu belgede, sarı-kırmızılı kulübe, 31 Ağustos'a kadar ikna süreci tanındı. Eğer bu 10 gün içinde James, Galatasaray'ın sunduğu imkanlardan memnun kalırsa, Real Madrid ile bir görüşme yapılacak. O görüşme James'in imza sürecine kadar ulaşabilecek. Geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta oynayabilen futbolcunun, daha iyi bir teklif gelmezse Galatasaray'a 'Evet' diyebileceği belirtiliyor.
JAMES VE EŞİNİ İSTANBUL'A DAVET ETTİ
James Rodriguez'in Galatasaray'a gelmesi için Radamel Falcao ve eşi de aktif rol üstlendi. Rodriguez ve sevgilisi Shannon De Lima'yı Radamel ve eşi Lorelei Taron ikna edecek. Her fırsatta Türkiye'yi öven açıklamalar yapan Taron'un, James'in Venezuela'lı sevgilisini ikna etmekte zorlanmayacağı iddia edildi.
Asıl bomba iddia ise Radamel Falcao'nun James'i ve eşini İstanbul'a davet etmesi... Real Madrid'li oyuncunun, birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi ve Falcao çifti ile İstanbul'u gezmesi planlanıyor. James Rodriguez'in Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi yolunda bu ziyaretin çok önemli olduğu belirtiliyor.
TRANSFERDE FOTOMAÇ FARKI
Son dönemde ezeli rakiplerinin gölgesinde kalan Galatasaray, James Rodriguez'i alarak bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Real Madrid ve Kolombiyalı yıldız ile yapılan görüşmeler büyük bir gizlilik içinde sürdürülse de Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ habercilikteki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Dün, Galatasaray'ın Rodriguez ile temas halinde olduğunu duyuran ilk ve tek gazete oldu.
SNEIJDER'İN TARİH YAZDIĞI YAŞTASIN!
FOTOMAÇ'ın dün çıkan "GALATASARAY'A DEV ISIM: JAMES RODRIGUEZ" başlıklı haberi büyük ses getirdi ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Konuyla ilgili birçok mesaj paylaşılırken sarı-kırmızılılar, Rodriguez'in gelmesinin zor olduğunu ama mevzu bahis Galatasaray ise 'İmkansız' diye bir şey olmadığının altını çizdi.
İşte Twitter'da öne çıkan mesajlardan bazıları:
Olur ya da olmaz orasını bilemem. Ama olursa ligin içinden geçeriz bunu bilirim. James Rodriguez hayal de mi kurmayalım... @Hebele
James Rodriguez haberi yapmayın. Bizde de kalp var @frkncbci
James Rodriguez. Var bir hayalimiz! @cet1n_u4lu
Ne eldesin ne dilde... Gönüldesin. Baştasın! Wesley Sneijder'in Galatasaray'da tarih yazdığı yaştasın. James Rodriguez @holypessimistt
Eğer James Rodriguez gelirse GS Store'a akın eder formaları patlatırız. Hadi bu transfer bomba değil nükleer bombası olur. @MustiAtc
James Rodriguez gibi bir oyuncunun Galatasaray forması giymesini herkes ister. İhtimali düşük ama imkansız değil. @gala1905_c
James Rodriguez son bir hikaye yaz be aslan. Galatasaray'a gel ve efsanemiz ol... @ErayEkn06
- 21.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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