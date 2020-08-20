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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Lille’de

Mustafa Kapı Lille’de

, 'nın Lille'e olduğunu 'na bildirdi.

, 'nın Lille'e olduğunu 'na bildirdi. Sarı-kırmızılı takım bu transferden 300 bin euro yetiştirme bedeli kazanacak. Riekerink döneminde A takım ile maça çıkan en genç oyuncu olan Kapı, Galatasaray'ın teklifini kabul etmemişti. ile aynı takımda forma giyecek olan genç futbolcu, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
  1. 20.8.2020
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